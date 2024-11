Meteo Castrovillari, le previsioni per domani domenica 17 novembre

MeteoWeb

Nella giornata di Domenica 17 Novembre, Castrovillari si troverà ad affrontare un clima prevalentemente sereno durante le ore diurne, con un graduale aumento della copertura nuvolosa nel corso della sera. Le temperature si manterranno su valori miti, oscillando tra +7,3°C e +16,5°C, mentre il vento soffierà da Ovest con intensità variabile, mantenendo una brezza leggera. L’umidità si attesterà attorno al 79%, con una pressione atmosferica stabile intorno ai 1016 hPa.

Durante la notte, il cielo si presenterà sereno, con temperature che si aggireranno intorno ai +7°C. La temperatura percepita sarà leggermente inferiore, intorno ai +5,4°C, a causa di un vento che soffierà a circa 8 km/h. L’umidità sarà alta, attorno all’81%, mentre non si registreranno precipitazioni.

Con l’arrivo della mattina, il clima rimarrà favorevole, con poche nuvole e temperature che inizieranno a salire, raggiungendo i +12,4°C entro le ore centrali della giornata. La brezza leggera continuerà a soffiare, mantenendo l’umidità attorno al 60%. Le condizioni di sereno favoriranno attività all’aperto, rendendo la mattina particolarmente piacevole.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un cielo sereno, con temperature che toccheranno il picco di +16,5°C. La brezza leggera continuerà a soffiare, con una leggera diminuzione dell’umidità. Sarà un momento ideale per godere del sole e delle temperature miti, prima che il clima inizi a cambiare.

Con l’arrivo della sera, la situazione meteo cambierà, con un aumento della copertura nuvolosa che porterà a un cielo coperto. Le temperature si manterranno intorno ai +9°C, mentre l’umidità aumenterà, raggiungendo il 95%. Il vento continuerà a soffiare da Ovest, mantenendo una brezza leggera. Non si prevedono precipitazioni significative, ma il cielo nuvoloso potrebbe influenzare le attività serali.

In conclusione, le previsioni meteo per Castrovillari indicano una giornata di Domenica 17 Novembre caratterizzata da un clima prevalentemente sereno durante il giorno, con un graduale aumento della nuvolosità in serata. Nei prossimi giorni, si prevede un ulteriore aumento della copertura nuvolosa, con possibilità di piogge leggere. Pertanto, sarà opportuno tenere d’occhio le previsioni del tempo per eventuali aggiornamenti.

Tutti i dati meteo di Domenica 17 Novembre a Castrovillari

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +7.2° perc. +5.8° Assenti 7.6 ONO max 7.6 Maestrale 79 % 1021 hPa 4 cielo sereno +7° perc. +5.4° Assenti 8.3 ONO max 8.3 Maestrale 83 % 1020 hPa 7 poche nuvole +9.7° perc. +8.8° Assenti 7.2 O max 10.2 Ponente 72 % 1020 hPa 10 cielo sereno +15.6° perc. +14.4° Assenti 10 OSO max 11 Libeccio 47 % 1018 hPa 13 cielo sereno +16.1° perc. +15° Assenti 12.7 OSO max 12.2 Libeccio 46 % 1016 hPa 16 cielo sereno +10.2° perc. +9.2° Assenti 9.9 O max 11.6 Ponente 76 % 1017 hPa 19 cielo coperto +9.2° perc. +7.8° Assenti 9.2 O max 10.8 Ponente 80 % 1017 hPa 22 cielo coperto +9° perc. +7.5° Assenti 9.8 O max 11.4 Ponente 82 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 06:46 e tramonta alle ore 16:36

