Meteo Catania, le previsioni per domani giovedì 14 novembre

Le previsioni meteo per Catania di Giovedì 14 Novembre evidenziano un cambiamento significativo rispetto ai giorni precedenti. Durante la notte, si assisterà a un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si attesteranno intorno ai 16°C. La mattina porterà un miglioramento, con cieli sereni e temperature in aumento fino a raggiungere i 20°C nel primo pomeriggio. Tuttavia, nel tardo pomeriggio, si prevede un leggero rovescio di pioggia, seguito da un ritorno al sereno in serata.

Durante la notte, il cielo sarà coperto al 100%, con una temperatura di 16°C e una leggera brezza proveniente da Ovest. L’umidità si manterrà alta, intorno all’81%, mentre la pressione atmosferica sarà stabile attorno ai 1018 hPa.

Con l’arrivo della mattina, il cielo si schiarirà, presentando condizioni di cielo sereno con una copertura nuvolosa ridotta al 1%. Le temperature saliranno progressivamente, raggiungendo i 19,8°C entro le 11:00. La brezza leggera continuerà a soffiare da Ovest, contribuendo a rendere l’atmosfera gradevole. L’umidità diminuirà, portandosi attorno al 55%.

Nel pomeriggio, il bel tempo proseguirà, con temperature che toccheranno i 20,8°C alle 13:00. La situazione rimarrà stabile fino alle 16:00, quando si registrerà un leggero calo termico a 18,4°C. Tuttavia, a partire dalle 17:00, si prevede un cambiamento con l’arrivo di piogge leggere, che porteranno a una copertura nuvolosa del 2% e a un incremento dell’umidità fino al 72%.

La sera si presenterà con cieli sereni e temperature in calo, che si attesteranno intorno ai 16°C. La brezza leggera continuerà a soffiare, rendendo l’atmosfera piacevole. L’umidità rimarrà attorno al 78%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà attorno ai 1017 hPa.

In conclusione, le previsioni del tempo per Catania nei prossimi giorni indicano un miglioramento generale, con temperature che si manterranno sopra la media stagionale. Tuttavia, è consigliabile prestare attenzione al possibile rovescio di pioggia previsto nel pomeriggio di Giovedì. Le condizioni meteo si stabilizzeranno nei giorni successivi, con cieli sereni e temperature gradevoli, rendendo l’atmosfera ideale per attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Giovedì 14 Novembre a Catania

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo coperto +15.9° perc. +15.6° Assenti 9.7 ONO max 15.9 Maestrale 78 % 1018 hPa 5 cielo coperto +15.6° perc. +15.1° Assenti 7.5 ONO max 9.7 Maestrale 75 % 1018 hPa 8 cielo sereno +17.6° perc. +17.1° Assenti 6.3 O max 9.4 Ponente 65 % 1018 hPa 11 cielo sereno +19.8° perc. +19.4° Assenti 4.6 O max 9.3 Ponente 58 % 1017 hPa 14 cielo sereno +20.8° perc. +20.4° Assenti 1.9 SO max 12.3 Libeccio 55 % 1016 hPa 17 pioggia leggera +18° perc. +17.7° 0.12 mm 7.4 E max 9.7 Levante 72 % 1017 hPa 20 cielo sereno +17.2° perc. +17° Assenti 2.1 SSO max 4.3 Libeccio 76 % 1017 hPa 23 cielo sereno +16.1° perc. +15.9° Assenti 8.9 O max 12.7 Ponente 82 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 06:41 e tramonta alle ore 16:47

