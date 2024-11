Meteo Catania, le previsioni per domani martedì 19 novembre

MeteoWeb

Martedì 19 Novembre a Catania si preannuncia una giornata caratterizzata da condizioni di meteo stabile e soleggiato. Le previsioni del tempo indicano cieli sereni per l’intera giornata, con temperature che si manterranno su valori gradevoli. La temperatura minima si attesterà intorno ai 15°C durante la notte, mentre nel corso della mattina si assisterà a un graduale aumento, raggiungendo i 21,4°C a mezzogiorno. La ventilazione sarà leggera, con raffiche che non supereranno i 18,9 km/h.

Durante la notte, i cieli si presenteranno sereni, con una temperatura che scenderà fino a 16,2°C. L’umidità si manterrà attorno al 56%, garantendo un clima piuttosto confortevole. La mattina si aprirà con cieli completamente sereni e una temperatura che salirà rapidamente, raggiungendo i 20,4°C entro le 11:00. La ventilazione sarà debole, proveniente prevalentemente da ovest-nord-ovest.

Nel pomeriggio, le temperature toccheranno il picco massimo di 22,1°C alle 13:00, mantenendo un clima gradevole e ideale per attività all’aperto. La copertura nuvolosa rimarrà al di sotto del 5%, garantendo un sole splendente. La brezza leggera accompagnerà il pomeriggio, con venti che si muoveranno a una velocità di circa 10,7 km/h.

La sera si presenterà altrettanto serena, con temperature che scenderanno gradualmente fino a 17,8°C alle 19:00. L’umidità aumenterà leggermente, ma rimarrà comunque in un range accettabile, intorno al 64%. La ventilazione continuerà a essere leggera, con raffiche che non supereranno i 11 km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Catania nei prossimi giorni indicano un mantenimento di condizioni favorevoli, con cieli sereni e temperature miti. Si prevede che il bel tempo continui anche nei giorni successivi, rendendo questa settimana particolarmente piacevole per chi desidera trascorrere del tempo all’aperto. Pertanto, si consiglia di approfittare di queste condizioni favorevoli, pianificando attività all’aperto e godendo del sole.

Tutti i dati meteo di Martedì 19 Novembre a Catania

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +15.8° perc. +14.8° Assenti 3.8 NO max 5 Maestrale 54 % 1016 hPa 5 cielo sereno +15.2° perc. +14.2° Assenti 5.1 ONO max 5.8 Maestrale 56 % 1016 hPa 8 cielo sereno +17.3° perc. +16.5° Assenti 6.3 O max 8.1 Ponente 53 % 1017 hPa 11 cielo sereno +20.4° perc. +19.7° Assenti 9.8 OSO max 14.3 Libeccio 46 % 1016 hPa 14 cielo sereno +22° perc. +21.5° Assenti 8.3 SO max 18.9 Libeccio 47 % 1015 hPa 17 cielo sereno +18.8° perc. +18.3° Assenti 1.8 NNE max 9.3 Grecale 61 % 1016 hPa 20 cielo sereno +17.4° perc. +16.9° Assenti 7.8 O max 12.9 Ponente 66 % 1017 hPa 23 cielo sereno +16.5° perc. +16° Assenti 9.5 ONO max 17.7 Maestrale 68 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 06:47 e tramonta alle ore 16:45

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.