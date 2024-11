Meteo Catania, le previsioni per domani venerdì 8 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Catania di Venerdì 8 Novembre indicano una giornata caratterizzata da condizioni di instabilità atmosferica, con piogge leggere che si alterneranno a momenti di schiarita. La temperatura si manterrà su valori miti, con massime intorno ai 20°C. La presenza di nuvole e pioggia leggera sarà predominante, specialmente nelle prime ore del giorno.

Durante la notte, il cielo si presenterà inizialmente coperto, con una temperatura che si attesterà attorno ai 18,3°C. La copertura nuvolosa sarà alta, raggiungendo il 91%, e si registrerà una leggera brezza proveniente da Sud Est. La probabilità di precipitazioni sarà contenuta, ma non mancheranno sporadiche piogge.

Con l’arrivo della mattina, le condizioni non subiranno significative variazioni. La pioggia leggera continuerà a cadere, con temperature che varieranno tra i 17,3°C e i 20,3°C. La copertura nuvolosa rimarrà elevata, superando il 80%, e il vento si manterrà debole, con velocità comprese tra 0,9 km/h e 10,9 km/h. Le precipitazioni saranno diffuse, con accumuli che potranno raggiungere i 0,34 mm.

Nel pomeriggio, si prevede un leggero miglioramento, con la possibilità di schiarite e una diminuzione della pioggia. Tuttavia, le temperature si manterranno fresche, oscillando tra i 18,6°C e i 19,8°C. La copertura nuvolosa continuerà a essere significativa, ma le piogge si faranno meno intense, con accumuli di pioggia che non supereranno i 0,19 mm.

La sera porterà un ulteriore miglioramento, con il cielo che si presenterà a tratti nuvoloso. Le temperature scenderanno leggermente, attestandosi intorno ai 18°C. La probabilità di pioggia sarà ridotta, e il vento si manterrà debole, con velocità comprese tra 5,4 km/h e 7,1 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Catania nei prossimi giorni indicano un graduale miglioramento delle condizioni meteo. Dopo una giornata di piogge leggere e nuvole, si prevede un ritorno a condizioni più stabili, con temperature che si manterranno miti. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Venerdì 8 Novembre a Catania

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo coperto +17.9° perc. +17.7° prob. 16 % 1.2 ESE max 4.5 Scirocco 76 % 1026 hPa 5 pioggia leggera +17.3° perc. +17.1° 0.15 mm 1 ESE max 3.8 Scirocco 80 % 1026 hPa 8 pioggia leggera +18.8° perc. +18.7° 0.13 mm 3.3 E max 6.3 Levante 73 % 1027 hPa 11 pioggia leggera +20.2° perc. +20.1° 0.26 mm 8.7 ESE max 8 Scirocco 67 % 1026 hPa 14 pioggia leggera +19.7° perc. +19.6° 0.13 mm 10.9 E max 11.2 Levante 70 % 1025 hPa 17 pioggia leggera +18.4° perc. +18.3° 0.15 mm 8 E max 11.9 Levante 76 % 1026 hPa 20 nubi sparse +18.2° perc. +18.1° prob. 4 % 6.2 ENE max 8 Grecale 77 % 1026 hPa 23 nubi sparse +18.1° perc. +17.9° Assenti 5.4 ENE max 6.9 Grecale 76 % 1026 hPa Il sole sorge alle ore 06:35 e tramonta alle ore 16:52

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.