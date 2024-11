Meteo Catanzaro, le previsioni per domani mercoledì 6 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Catanzaro di Mercoledì 6 Novembre indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori moderati. Durante la notte, si registreranno temperature minime intorno ai 12,1°C, mentre nel corso della mattina si assisterà a un graduale aumento, con picchi che raggiungeranno i 19,1°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa varierà nel corso della giornata, passando da condizioni di cielo coperto a momenti di nubi sparse.

Nel dettaglio, la notte si presenterà con poche nuvole e una temperatura che si attesterà attorno ai 12,7°C. La brezza leggera proveniente da nord accompagnerà la serata, mantenendo l’umidità intorno al 79%. Con l’arrivo della mattina, le nubi sparse si faranno più presenti, ma le temperature inizieranno a salire, raggiungendo i 15,1°C alle 07:00 e continuando a salire fino a toccare i 19,1°C a mezzogiorno. L’umidità si manterrà su valori relativamente alti, oscillando tra il 58% e il 66%.

Nel pomeriggio, il cielo si coprirà ulteriormente, con una copertura nuvolosa che arriverà a toccare il 93% alle 14:00. Le temperature inizieranno a scendere, stabilizzandosi intorno ai 16,8°C alle 15:00. La brezza leggera continuerà a soffiare, con velocità che varieranno tra i 8,5 km/h e i 10 km/h. Non si prevedono precipitazioni significative, mantenendo il livello di umidità piuttosto elevato.

Con l’arrivo della sera, il cielo si schiarirà leggermente, tornando a condizioni di poche nuvole. Le temperature scenderanno ulteriormente, raggiungendo i 13,2°C entro la mezzanotte. L’umidità rimarrà alta, attorno all’87%, e la brezza leggera continuerà a soffiare da nord.

In conclusione, le previsioni del tempo per Catanzaro nei prossimi giorni indicano un clima variabile, con temperature che si manterranno su valori moderati. Giovedì e Venerdì potrebbero portare un ulteriore abbassamento delle temperature, accompagnato da un aumento della copertura nuvolosa. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché le condizioni meteo non favoriranno giornate di pieno sole.

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +12.5° perc. +11.8° Assenti 4.7 N max 5.7 Tramontana 77 % 1025 hPa 4 nubi sparse +12.2° perc. +11.3° Assenti 5.5 N max 6.2 Tramontana 70 % 1026 hPa 7 nubi sparse +15.1° perc. +14.4° Assenti 3.5 NNE max 6.2 Grecale 65 % 1027 hPa 10 nubi sparse +18.6° perc. +18° Assenti 7.6 ESE max 8.4 Scirocco 59 % 1027 hPa 13 cielo coperto +18.8° perc. +18.3° Assenti 10 SE max 8.9 Scirocco 61 % 1026 hPa 16 nubi sparse +15.2° perc. +15° Assenti 6 E max 8.7 Levante 85 % 1027 hPa 19 poche nuvole +14.2° perc. +13.9° Assenti 4 NNE max 5.1 Grecale 88 % 1028 hPa 22 poche nuvole +13.4° perc. +13.1° prob. 4 % 4.9 N max 5.3 Tramontana 87 % 1028 hPa Il sole sorge alle ore 06:29 e tramonta alle ore 16:45

