Meteo Catanzaro, le previsioni per domani sabato 23 novembre

Le previsioni meteo per Catanzaro di Sabato 23 Novembre indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene, con un graduale abbassamento delle temperature nel corso della giornata. La copertura nuvolosa sarà variabile, passando da nubi sparse al mattino a un cielo sereno nel pomeriggio e in serata. I venti saranno moderati, con una direzione prevalentemente settentrionale, e l’umidità si manterrà su valori relativamente alti, specialmente nelle ore notturne.

Durante la notte, le temperature si attesteranno intorno ai 12°C, con un cielo che si presenterà inizialmente con nubi sparse e successivamente sereno. La velocità del vento sarà di circa 20,3 km/h, proveniente da Ovest-Nord Ovest, e l’umidità si manterrà attorno al 69%. Non si prevedono precipitazioni significative, con una probabilità di pioggia molto bassa.

Nella mattina, il cielo sarà coperto, con una temperatura che si aggirerà intorno ai 9-10°C. La copertura nuvolosa sarà alta, raggiungendo il 89%. I venti continueranno a soffiare da Nord Est, con una velocità di circa 11 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 75%, rendendo l’aria piuttosto fresca.

Nel pomeriggio, le condizioni miglioreranno notevolmente, con un cielo che si presenterà sereno e temperature che raggiungeranno i 13°C. La velocità del vento si attesterà intorno ai 10-11 km/h, e l’umidità scenderà al 40%, rendendo l’atmosfera più gradevole. Le previsioni del tempo non indicano precipitazioni, e la probabilità di pioggia rimarrà assente.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si stabilizzeranno intorno ai 7°C. Il cielo rimarrà sereno, con una leggera brezza proveniente da Nord. L’umidità si attesterà attorno al 55%, e non si prevedono cambiamenti significativi nelle condizioni atmosferiche.

In conclusione, le previsioni meteo per Catanzaro nei prossimi giorni indicano un miglioramento delle condizioni atmosferiche, con un cielo sereno e temperature in calo. Domani si prevede una giornata simile, mentre dopodomani potrebbero verificarsi delle variazioni, con un possibile aumento della nuvolosità. Sarà importante monitorare gli aggiornamenti per eventuali cambiamenti nelle previsioni del tempo.

Tutti i dati meteo di Sabato 23 Novembre a Catanzaro

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +11.9° perc. +10.9° Assenti 19 ONO max 36.9 Maestrale 68 % 1015 hPa 4 cielo sereno +10.4° perc. +9.3° prob. 12 % 9.2 N max 26.8 Tramontana 70 % 1018 hPa 7 cielo coperto +9.3° perc. +7.6° Assenti 11.4 NE max 19.2 Grecale 75 % 1023 hPa 10 nubi sparse +12.2° perc. +10.7° Assenti 9.5 NE max 19.4 Grecale 49 % 1025 hPa 13 cielo sereno +13° perc. +11.4° Assenti 10.6 ENE max 16.3 Grecale 40 % 1026 hPa 16 cielo sereno +8.6° perc. +6.8° Assenti 11.4 NE max 15.4 Grecale 51 % 1030 hPa 19 cielo sereno +7.9° perc. +6.2° Assenti 9.2 NNE max 12.1 Grecale 53 % 1033 hPa 22 cielo sereno +7.4° perc. +6.2° Assenti 7.1 N max 9.2 Tramontana 55 % 1034 hPa Il sole sorge alle ore 06:48 e tramonta alle ore 16:33

