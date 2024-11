Meteo Cava De’ Tirreni, le previsioni per domani domenica 3 novembre

MeteoWeb

Le condizioni meteo di Cava De’ Tirreni per Domenica 3 Novembre si presenteranno prevalentemente serene durante la mattina, con un cielo sereno che accompagnerà l’inizio della giornata. Le temperature si attesteranno intorno ai 21,2°C nel primo pomeriggio, mentre nel corso della giornata si registreranno valori compresi tra 16°C e 21,2°C. La copertura nuvolosa aumenterà nel corso della giornata, con nubi sparse che si faranno più evidenti nella sera. La velocità del vento rimarrà contenuta, con raffiche che non supereranno i 6,8 km/h.

Durante la notte, si osserveranno poche nuvole, con temperature che si aggireranno intorno ai 16,6°C. La mattina inizierà con un cielo sereno, favorendo un aumento delle temperature che raggiungeranno i 20,4°C entro le 10:00. L’umidità si manterrà su valori moderati, oscillando tra il 34% e il 60% nel corso della giornata.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà sereno, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 21,2°C. La brezza leggera accompagnerà il pomeriggio, rendendo l’atmosfera gradevole. Con l’avvicinarsi della sera, si prevede un incremento della copertura nuvolosa, con nubi sparse che si presenteranno a partire dalle 20:00. Le temperature scenderanno gradualmente, raggiungendo i 16,5°C entro le 23:00.

In conclusione, le previsioni del tempo per Cava De’ Tirreni indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente sereno, con un lieve aumento della nuvolosità nel corso della sera. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di condizioni simili, con temperature che continueranno a oscillare tra i 15°C e i 21°C. Gli appassionati di attività all’aperto potranno approfittare di queste condizioni favorevoli, mentre è consigliabile tenere d’occhio eventuali cambiamenti nelle previsioni meteo per i prossimi giorni.

Tutti i dati meteo di Domenica 3 Novembre a Cava De’ Tirreni

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 poche nuvole +16.4° perc. +15.3° Assenti 6.1 NE max 6.4 Grecale 47 % 1023 hPa 4 poche nuvole +15.8° perc. +14.6° Assenti 6.3 NE max 6.7 Grecale 46 % 1023 hPa 7 cielo sereno +16.7° perc. +15.6° Assenti 5 ENE max 6.2 Grecale 45 % 1024 hPa 10 cielo sereno +20.4° perc. +19.4° Assenti 2.7 SO max 3.7 Libeccio 35 % 1024 hPa 13 cielo sereno +21.2° perc. +20.3° Assenti 5.9 SO max 5.5 Libeccio 35 % 1023 hPa 16 cielo sereno +18.9° perc. +18° Assenti 3.3 SSO max 4.3 Libeccio 46 % 1023 hPa 19 cielo sereno +17.9° perc. +17.1° Assenti 2 ENE max 2.2 Grecale 52 % 1024 hPa 22 nubi sparse +16.8° perc. +16° Assenti 5 ENE max 4.8 Grecale 58 % 1024 hPa Il sole sorge alle ore 06:37 e tramonta alle ore 16:52

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.