Meteo Cava De’ Tirreni, le previsioni per domani sabato 23 novembre

Le previsioni meteo per Cava De’ Tirreni di Sabato 23 Novembre indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene, con temperature che si manterranno su valori miti per la stagione. Durante la notte, il cielo si presenterà sereno, favorendo un abbassamento delle temperature, che toccheranno i +9,1°C. La brezza leggera proveniente da est-nord-est accompagnerà la serata, mantenendo l’umidità attorno al 46%.

Nella mattina, il cielo rimarrà sereno con una temperatura che si attesterà intorno ai +10,7°C alle 09:00. La copertura nuvolosa sarà assente, e il vento continuerà a soffiare con intensità moderata, raggiungendo i 12,5 km/h. L’umidità si ridurrà ulteriormente, favorendo una sensazione di freschezza.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo segnalano un aumento della copertura nuvolosa, che si presenterà sotto forma di nubi sparse. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai +12,6°C alle 13:00, con una leggera diminuzione prevista nel corso delle ore successive. La velocità del vento si manterrà costante, con raffiche che non supereranno i 17 km/h. L’umidità si attesterà tra il 27% e il 39%, rendendo l’aria piuttosto secca.

Con l’arrivo della sera, il cielo tornerà a essere sereno, con temperature che scenderanno nuovamente, raggiungendo i +9,4°C alle 21:00. Il vento si attenuerà ulteriormente, mantenendo una brezza leggera. L’umidità rimarrà stabile attorno al 46%, contribuendo a una sensazione di freschezza.

In conclusione, le previsioni meteo per Cava De’ Tirreni indicano una giornata di Sabato 23 Novembre caratterizzata da un clima prevalentemente sereno e temperature miti. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con possibilità di un lieve aumento della nuvolosità. Gli amanti del bel tempo potranno approfittare di questa situazione favorevole per attività all’aperto, mentre le temperature notturne continueranno a scendere, richiedendo abbigliamento adeguato.

Tutti i dati meteo di Sabato 23 Novembre a Cava De’ Tirreni

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +9.7° perc. +7.6° prob. 2 % 14.6 NNE max 18.6 Grecale 66 % 1016 hPa 4 cielo sereno +8.7° perc. +6.3° Assenti 14.8 NE max 19 Grecale 58 % 1020 hPa 7 cielo sereno +8.6° perc. +6.3° Assenti 14.4 NE max 18.7 Grecale 48 % 1024 hPa 10 nubi sparse +11.5° perc. +9.4° Assenti 12 NE max 19.3 Grecale 29 % 1027 hPa 13 nubi sparse +12.6° perc. +10.6° Assenti 11.8 NE max 17 Grecale 27 % 1028 hPa 16 nubi sparse +11.3° perc. +9.4° Assenti 9 NE max 11.2 Grecale 36 % 1030 hPa 19 cielo sereno +10° perc. +8.2° Assenti 9.6 NE max 9.7 Grecale 44 % 1032 hPa 22 cielo sereno +9.2° perc. +8.1° Assenti 7.9 ENE max 7.6 Grecale 46 % 1033 hPa Il sole sorge alle ore 07:00 e tramonta alle ore 16:36

