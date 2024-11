Meteo Cava De’ Tirreni, le previsioni per domani venerdì 8 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Cava De’ Tirreni di Venerdì 8 Novembre indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori miti durante tutto il giorno. Le condizioni di umidità saranno moderate, mentre il vento si presenterà con intensità leggera. Analizzando i dati, si prevede che la temperatura massima raggiunga i 20°C nel corso della giornata, mentre la minima si attesterà intorno ai 15,8°C durante la notte.

Durante la notte, il cielo rimarrà coperto con una temperatura di circa 16,6°C. La copertura nuvolosa sarà al 100%, e la probabilità di precipitazioni sarà bassa, attestandosi intorno al 16%. La velocità del vento si manterrà leggera, con raffiche che non supereranno i 7,7 km/h.

Nella mattina, le condizioni non subiranno sostanziali variazioni. Il cielo continuerà a essere coperto, con temperature che varieranno tra i 16°C e i 20°C. La copertura nuvolosa si manterrà alta, intorno al 90-99%, e la probabilità di pioggia rimarrà bassa. Il vento sarà leggero, con velocità che non supereranno i 6,8 km/h.

Nel pomeriggio, si prevede che la temperatura raggiunga il suo picco massimo di 20°C. Il cielo continuerà a essere coperto, con una copertura nuvolosa che si attesterà al 100%. Anche in questa fascia oraria, non si registreranno precipitazioni significative, e l’umidità si manterrà attorno al 51-54%. Il vento sarà leggero, con velocità che varieranno tra i 3,6 km/h e i 4,8 km/h.

La sera porterà un leggero cambiamento, con il cielo che si presenterà a tratti nuvoloso. Le temperature scenderanno gradualmente, raggiungendo circa 15,8°C a fine giornata. La copertura nuvolosa si ridurrà al 50-56%, e la probabilità di pioggia rimarrà molto bassa. Il vento si farà sentire leggermente di più, con velocità che potranno arrivare fino a 10,6 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Cava De’ Tirreni nei prossimi giorni indicano una stabilità meteorologica, con temperature che si manterranno su valori miti e una predominanza di cieli nuvolosi. Non si prevedono eventi meteorologici significativi, e le condizioni generali rimarranno favorevoli per attività all’aperto, sebbene sia consigliabile avere a disposizione un ombrello, vista la possibilità di brevi rovesci.

Tutti i dati meteo di Venerdì 8 Novembre a Cava De’ Tirreni

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +16.6° perc. +16° prob. 21 % 5.9 ENE max 6.6 Grecale 64 % 1026 hPa 4 cielo coperto +16.3° perc. +15.7° prob. 21 % 5.9 ENE max 6.8 Grecale 65 % 1026 hPa 7 cielo coperto +16.5° perc. +15.9° prob. 13 % 5.2 ENE max 6.3 Grecale 64 % 1027 hPa 10 cielo coperto +19.4° perc. +18.7° prob. 16 % 1.4 ESE max 3.8 Scirocco 51 % 1027 hPa 13 cielo coperto +19.9° perc. +19.3° Assenti 4.8 SO max 5.9 Libeccio 51 % 1025 hPa 16 cielo coperto +18.6° perc. +18° Assenti 2 SSO max 4.3 Libeccio 57 % 1025 hPa 19 nubi sparse +17.3° perc. +16.6° prob. 1 % 6.9 NE max 8.4 Grecale 59 % 1026 hPa 22 nubi sparse +16.1° perc. +15.4° Assenti 8.6 NE max 10.6 Grecale 64 % 1026 hPa Il sole sorge alle ore 06:43 e tramonta alle ore 16:47

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.