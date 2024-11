Meteo Cento, le previsioni per domani domenica 3 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Domenica 3 Novembre a Cento indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente sereno, con temperature che si manterranno su valori gradevoli. Durante la notte, si registreranno condizioni di cielo sereno e temperature che scenderanno fino a +12,7°C. La mattina si presenterà con nubi sparse, ma il sole farà capolino, portando le temperature a salire fino a +17,5°C intorno a mezzogiorno. Nel pomeriggio, il cielo si manterrà sereno, con temperature che raggiungeranno un massimo di +17,9°C. La sera si prevede tranquilla, con un cielo sereno e temperature in calo, attorno ai +12,9°C.

Durante la notte, a partire dalla mezzanotte, il cielo sarà inizialmente sereno, con una copertura nuvolosa che si attesterà attorno al 22%. Le temperature si manterranno intorno ai +13,6°C, con una leggera brezza proveniente da est. Con il passare delle ore, la copertura nuvolosa aumenterà leggermente, ma senza portare precipitazioni. La temperatura percepita rimarrà simile a quella reale, con valori che non scenderanno sotto i +12,7°C.

Nella mattina, il cielo si presenterà con nubi sparse, ma il sole sarà visibile, contribuendo a un aumento delle temperature. Alle 10:00, si registrerà una temperatura di +16,2°C e una copertura nuvolosa del 30%. L’aria sarà fresca, con un’umidità che si attesterà attorno al 76%. Le condizioni di vento saranno moderate, con velocità che raggiungeranno i 6,6 km/h.

Il pomeriggio porterà un miglioramento delle condizioni meteo, con un cielo sereno e temperature che toccheranno il picco di +17,9°C. La brezza leggera proveniente da sud-est garantirà una sensazione di benessere, con un’umidità che si manterrà attorno al 66%. Le condizioni di stabilità atmosferica continueranno a prevalere, senza alcuna previsione di pioggia.

Infine, la sera si prevede serena, con temperature che scenderanno gradualmente fino a +12,9°C. La copertura nuvolosa rimarrà bassa, attorno al 10%, e il vento si manterrà leggero, rendendo la serata piacevole per attività all’aperto.

In conclusione, le previsioni del tempo per Cento nei prossimi giorni indicano un proseguimento di condizioni favorevoli, con temperature che si manterranno su valori miti e un cielo prevalentemente sereno. Si prevede che il bel tempo continui anche nei giorni successivi, rendendo questo periodo ideale per godere delle attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Domenica 3 Novembre a Cento

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +13.3° perc. +13° Assenti 1.8 E max 3.2 Levante 88 % 1026 hPa 4 nubi sparse +12.5° perc. +12.2° Assenti 0.6 NNE max 3.4 Grecale 90 % 1026 hPa 7 cielo coperto +12.8° perc. +12.5° Assenti 0.9 N max 3.2 Tramontana 91 % 1027 hPa 10 nubi sparse +16.2° perc. +15.9° Assenti 4.1 S max 5.3 Ostro 76 % 1027 hPa 13 cielo sereno +17.9° perc. +17.4° Assenti 7.3 SE max 8.4 Scirocco 66 % 1025 hPa 16 nubi sparse +15.8° perc. +15.4° Assenti 6.5 ESE max 6.8 Scirocco 75 % 1026 hPa 19 cielo sereno +13.6° perc. +13.1° Assenti 8.6 ESE max 10.2 Scirocco 81 % 1026 hPa 22 cielo sereno +12.9° perc. +12.3° Assenti 5.1 S max 5.3 Ostro 81 % 1027 hPa Il sole sorge alle ore 06:59 e tramonta alle ore 16:57

