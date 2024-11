Meteo Cento, le previsioni per domani mercoledì 13 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Mercoledì 13 Novembre a Cento indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente sereno durante le ore centrali, con un progressivo aumento della copertura nuvolosa nel corso della sera. Le temperature si manterranno su valori miti, con massime che raggiungeranno i 11,7°C nel pomeriggio. La ventilazione sarà leggera, con raffiche che non supereranno i 7 km/h. L’umidità, invece, si attesterà su livelli moderati, oscillando tra il 55% e il 79%.

Nella notte, le condizioni meteo a Cento presenteranno nubi sparse, con temperature che scenderanno fino a 7,3°C. La velocità del vento sarà contenuta, attorno ai 6,5 km/h, proveniente da Ovest-Nord Ovest. L’umidità si manterrà alta, intorno al 79%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà attorno ai 1025 hPa.

Durante la mattina, il cielo si presenterà con poche nuvole e temperature che varieranno tra i 5,4°C e i 11,4°C. La ventilazione rimarrà leggera, con direzione prevalentemente occidentale. L’umidità inizierà a scendere, raggiungendo il 64% entro le ore centrali della giornata.

Nel pomeriggio, il cielo sarà sereno, favorendo un ulteriore aumento delle temperature, che toccheranno i 11,7°C. La ventilazione continuerà a essere debole, con velocità attorno ai 2,6 km/h. L’umidità si stabilizzerà attorno al 55%, creando condizioni favorevoli per attività all’aperto.

Con l’arrivo della sera, si assisterà a un cambiamento significativo, con il cielo che diventerà progressivamente coperto. Le temperature scenderanno a 8°C, e l’umidità aumenterà fino a raggiungere il 74%. La ventilazione rimarrà leggera, con direzione da Est-Sud Est.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Cento mostrano un trend di instabilità, con un aumento della nuvolosità e possibilità di piogge leggere. Giovedì e Venerdì potrebbero portare condizioni più variabili, con temperature che si manterranno su valori simili a quelli di Mercoledì. Si consiglia di tenere d’occhio gli aggiornamenti per eventuali cambiamenti nelle previsioni meteo.

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +6.9° perc. +5.6° Assenti 7.1 NO max 7.4 Maestrale 78 % 1025 hPa 4 poche nuvole +5.9° perc. +4.5° Assenti 6.9 ONO max 6.8 Maestrale 79 % 1025 hPa 7 poche nuvole +5.9° perc. +4.6° Assenti 6.8 O max 6.8 Ponente 80 % 1025 hPa 10 cielo sereno +10° perc. +9.7° Assenti 5.1 NO max 4.6 Maestrale 64 % 1025 hPa 13 cielo sereno +11.7° perc. +10.4° Assenti 2.6 N max 3.5 Tramontana 55 % 1023 hPa 16 cielo sereno +9.4° perc. +9.4° Assenti 4.3 SSE max 4.4 Scirocco 67 % 1022 hPa 19 cielo coperto +8.4° perc. +8.4° Assenti 4 SE max 4 Scirocco 71 % 1022 hPa 22 cielo coperto +8° perc. +8° Assenti 3.6 NE max 4.6 Grecale 74 % 1022 hPa Il sole sorge alle ore 07:13 e tramonta alle ore 16:46

