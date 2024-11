Meteo Cerignola, le previsioni per domani lunedì 11 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Cerignola di Lunedì 11 Novembre indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con possibili piogge durante le prime ore del mattino. Le temperature si manterranno su valori moderati, oscillando tra i 10°C e i 16°C. La velocità del vento sarà contenuta, con raffiche che non supereranno i 23 km/h. L’umidità si presenterà piuttosto alta, contribuendo a una sensazione di freschezza.

Durante la notte, il cielo si presenterà coperto con una temperatura che si attesterà intorno ai 14°C. La copertura nuvolosa sarà elevata, raggiungendo il 99%, e si registrerà una leggera pioggia, con precipitazioni di circa 0.12 mm. La velocità del vento sarà di circa 8,7 km/h proveniente da Ovest-Nord Ovest.

Nella mattina, le condizioni non miglioreranno significativamente, con piogge leggere che continueranno fino alle prime ore del giorno. Le temperature si manterranno attorno ai 12-14°C, con una copertura nuvolosa che rimarrà al 96%. La probabilità di precipitazioni si attesterà intorno al 25%. A partire dalle 11:00, il cielo inizierà a schiarirsi leggermente, ma rimarrà comunque nuvoloso.

Nel pomeriggio, ci sarà un miglioramento delle condizioni meteo, con l’arrivo di nubi sparse. Le temperature raggiungeranno il picco di 16°C intorno alle 13:00 e 14:00, con una diminuzione della copertura nuvolosa al 30-50%. La velocità del vento sarà più contenuta, oscillando tra 5 e 10 km/h. Non si prevedono precipitazioni significative.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che scenderanno fino a 10°C. Il cielo rimarrà prevalentemente nuvoloso, con una copertura nuvolosa che si attesterà intorno al 31-35%. Le condizioni di umidità aumenteranno, raggiungendo valori intorno all’80%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Cerignola indicano una giornata di Lunedì 11 Novembre caratterizzata da un inizio piovoso, seguito da un miglioramento nel pomeriggio. I prossimi giorni si preannunciano variabili, con temperature che tenderanno a scendere e una maggiore stabilità atmosferica. È consigliabile tenere d’occhio gli aggiornamenti per eventuali cambiamenti nelle previsioni meteo.

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo coperto +13.5° perc. +12.9° prob. 19 % 9.7 ONO max 16.5 Maestrale 76 % 1020 hPa 5 pioggia leggera +12.4° perc. +11.8° 0.12 mm 12.2 ONO max 21.9 Maestrale 80 % 1021 hPa 8 cielo coperto +12.6° perc. +11.8° prob. 25 % 13.3 ONO max 21.2 Maestrale 73 % 1022 hPa 11 cielo coperto +14.7° perc. +13.8° prob. 25 % 13.6 NO max 15 Maestrale 61 % 1022 hPa 14 nubi sparse +16.2° perc. +15.3° prob. 8 % 8.6 NO max 10.5 Maestrale 53 % 1021 hPa 17 nubi sparse +12.7° perc. +11.9° prob. 9 % 5.8 NO max 14.5 Maestrale 72 % 1021 hPa 20 nubi sparse +11.2° perc. +10.5° prob. 6 % 5.8 O max 8.6 Ponente 80 % 1022 hPa 23 nubi sparse +10.3° perc. +9.5° prob. 6 % 4.8 SO max 5.9 Libeccio 83 % 1021 hPa Il sole sorge alle ore 06:43 e tramonta alle ore 16:38

