Meteo Cerignola, le previsioni per domani mercoledì 13 novembre

Le condizioni meteo di Cerignola per Mercoledì 13 Novembre si presenteranno caratterizzate da un cielo prevalentemente coperto e da piogge leggere che interesseranno gran parte della giornata. Le temperature si manterranno su valori freschi, oscillando tra i 9,6°C e i 12,1°C, con una percezione termica leggermente inferiore. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che potranno raggiungere i 11,7 km/h. L’umidità si attesterà su valori elevati, superando il 80%, il che contribuirà a una sensazione di maggiore freschezza.

Durante la notte, il cielo sarà coperto con temperature che si aggireranno intorno ai 12,1°C. La probabilità di precipitazioni sarà bassa, ma non si escluderà la possibilità di piogge leggere. La velocità del vento sarà contenuta, con direzione prevalentemente da Nord.

Nella mattina, le condizioni meteo non subiranno sostanziali variazioni. Si continuerà a registrare pioggia leggera, con temperature che scenderanno fino a 9,6°C. L’umidità aumenterà, raggiungendo valori intorno all’87%, e il vento si presenterà moderato, con raffiche che potranno arrivare a 13,1 km/h.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un proseguimento delle piogge, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 10,5°C. La copertura nuvolosa rimarrà totale, e l’intensità delle precipitazioni sarà leggera. L’umidità si manterrà alta, intorno all’81%, mentre il vento continuerà a soffiare da Nord-Nord Est.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 9,7°C. Le piogge si intensificheranno, con la possibilità di rovesci più consistenti. La probabilità di precipitazioni sarà elevata, superando il 90%, e l’umidità raggiungerà il picco del 94%.

In conclusione, le previsioni meteo per Cerignola nei prossimi giorni non evidenzieranno significative variazioni. Si prevede un proseguimento di condizioni instabili, con piogge intermittenti e temperature fresche. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché il bel tempo sembra ancora lontano. Si consiglia di tenere a mente le condizioni meteo per pianificare al meglio le attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 13 Novembre a Cerignola

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo coperto +11.1° perc. +9.9° prob. 16 % 5.3 ONO max 6.3 Maestrale 64 % 1022 hPa 5 pioggia leggera +10.8° perc. +9.8° 0.33 mm 8 ONO max 11.7 Maestrale 69 % 1022 hPa 8 pioggia leggera +9.6° perc. +8.1° 0.32 mm 10.4 NO max 12.9 Maestrale 87 % 1024 hPa 11 cielo coperto +10.2° perc. +9.4° prob. 87 % 4.4 NO max 5.3 Maestrale 82 % 1023 hPa 14 pioggia leggera +10.3° perc. +9.6° 0.26 mm 4.2 NNE max 5.6 Grecale 83 % 1022 hPa 17 pioggia leggera +10° perc. +9.4° 0.24 mm 6.3 NO max 7.4 Maestrale 89 % 1021 hPa 20 pioggia leggera +9.7° perc. +9.2° 0.55 mm 5.9 NO max 8.2 Maestrale 93 % 1020 hPa 23 pioggia leggera +9.8° perc. +9.4° 0.92 mm 5.5 ONO max 7.1 Maestrale 94 % 1020 hPa Il sole sorge alle ore 06:46 e tramonta alle ore 16:36

