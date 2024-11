Meteo Cerignola, le previsioni per domani mercoledì 27 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Cerignola di Mercoledì 27 Novembre indicano una giornata caratterizzata da condizioni di stabilità atmosferica e temperature miti. Durante la notte, il cielo si presenterà prevalentemente sereno con poche nuvole, favorendo un abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 11°C. La brezza leggera proveniente da Sud-Ovest garantirà una sensazione di freschezza, mentre l’umidità rimarrà elevata, attorno all’86%.

Nella mattina, le temperature inizieranno a salire, raggiungendo i 19°C intorno a mezzogiorno. Il cielo continuerà a mantenersi sereno o poco nuvoloso, con una copertura nuvolosa che non supererà il 15%. La brezza leggera accompagnerà la giornata, con velocità del vento che varierà tra i 5 e i 7 km/h. L’umidità si ridurrà progressivamente, portandosi intorno al 53%.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo confermeranno un clima gradevole, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 17°C. Anche in questa fascia oraria, il cielo rimarrà prevalentemente sereno, con una leggera presenza di nuvole. La brezza si farà sentire, ma non ci saranno precipitazioni, mantenendo l’atmosfera asciutta e piacevole.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che scenderanno a circa 13°C. Il cielo continuerà a essere poco nuvoloso, con una leggera brezza che accompagnerà le ore serali. L’umidità aumenterà leggermente, ma non ci si aspetteranno cambiamenti significativi nelle condizioni atmosferiche.

In conclusione, le previsioni meteo per Cerignola nei prossimi giorni evidenzieranno un trend di stabilità, con temperature che si manterranno sopra la media stagionale. Giovedì e Venerdì si prevede un clima simile, con cieli sereni e temperature che varieranno tra i 12°C e i 19°C. Non si registreranno eventi meteorologici significativi, rendendo questo periodo ideale per attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 27 Novembre a Cerignola

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 poche nuvole +11.3° perc. +10.7° Assenti 7.1 SSO max 6.8 Libeccio 87 % 1023 hPa 5 poche nuvole +11° perc. +10.4° Assenti 7 SSO max 6.8 Libeccio 86 % 1023 hPa 8 poche nuvole +14.2° perc. +13.5° Assenti 5.3 SSO max 7.5 Libeccio 71 % 1024 hPa 11 poche nuvole +18.4° perc. +17.8° Assenti 6.1 OSO max 10.9 Libeccio 57 % 1023 hPa 14 poche nuvole +19.3° perc. +18.7° Assenti 3.3 NNE max 7.5 Grecale 53 % 1022 hPa 17 poche nuvole +14.5° perc. +13.9° Assenti 5.2 ESE max 6.1 Scirocco 75 % 1023 hPa 20 poche nuvole +13.7° perc. +13.2° Assenti 6.1 SO max 7.8 Libeccio 76 % 1024 hPa 23 poche nuvole +12.6° perc. +12.1° Assenti 7.3 SO max 7.8 Libeccio 83 % 1024 hPa Il sole sorge alle ore 07:02 e tramonta alle ore 16:28

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.