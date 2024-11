Meteo Cerignola, le previsioni per domani sabato 23 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Cerignola di Sabato 23 Novembre indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente sereno, con temperature che si manterranno su valori piuttosto freschi. Durante la notte, il cielo si presenterà coperto, mentre nella mattina si assisterà a un miglioramento con l’arrivo di cieli sereni. Le temperature, che inizialmente si attesteranno intorno ai 9,5°C, subiranno un incremento durante la giornata, raggiungendo un massimo di circa 12°C nel primo pomeriggio. La ventilazione sarà moderata, con raffiche che si faranno sentire, ma senza particolari intensità.

Nella notte, le condizioni meteorologiche si presenteranno con un cielo coperto e temperature che si aggireranno intorno ai 9°C. La copertura nuvolosa sarà al 100%, con una leggera brezza proveniente da Nord-Nord Ovest. L’umidità si manterrà attorno al 45%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà intorno ai 1018 hPa.

Con l’arrivo della mattina, il cielo si schiarirà e si passerà a condizioni di cielo sereno. Le temperature saliranno gradualmente, partendo da 6,7°C alle 06:00 fino a raggiungere i 12°C intorno alle 12:00. La velocità del vento sarà contenuta, oscillando tra i 6,3 km/h e i 11,8 km/h, con direzione prevalentemente da Nord-Ovest. L’umidità si ridurrà, portandosi attorno al 39%.

Nel pomeriggio, il clima rimarrà stabile con poche nuvole e temperature che si manterranno tra i 10°C e i 12°C. La ventilazione sarà leggera, con raffiche che non supereranno i 12 km/h. L’umidità continuerà a scendere, favorendo una sensazione di maggiore freschezza.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 7°C. Il cielo rimarrà sereno, con una leggera brezza da Sud-Sud Ovest. L’umidità aumenterà leggermente, raggiungendo il 57%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Cerignola nei prossimi giorni mostrano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno fresche e cieli sereni. Non si prevedono precipitazioni significative, e la ventilazione rimarrà moderata. Questo clima favorevole potrebbe continuare anche nei giorni successivi, rendendo il fine settimana ideale per attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Sabato 23 Novembre a Cerignola

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo coperto +8.8° perc. +6.7° prob. 11 % 13 NNO max 25.2 Maestrale 44 % 1019 hPa 5 cielo coperto +7.3° perc. +5.8° Assenti 8.2 ONO max 9.2 Maestrale 47 % 1023 hPa 8 cielo sereno +9.4° perc. +8.5° prob. 9 % 7.2 NO max 11.3 Maestrale 42 % 1027 hPa 11 cielo sereno +11.6° perc. +9.9° prob. 5 % 11.8 NNO max 14.7 Maestrale 40 % 1028 hPa 14 poche nuvole +11.8° perc. +10.1° Assenti 9.1 N max 9.4 Tramontana 39 % 1030 hPa 17 nubi sparse +8.9° perc. +8.9° Assenti 4 ESE max 4.3 Scirocco 50 % 1032 hPa 20 cielo sereno +7.9° perc. +6.6° Assenti 7.8 SSO max 7.7 Libeccio 54 % 1034 hPa 23 cielo sereno +6.9° perc. +5.4° Assenti 7.6 SSO max 7.7 Libeccio 57 % 1034 hPa Il sole sorge alle ore 06:57 e tramonta alle ore 16:30

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.