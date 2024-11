Meteo Cerignola, le previsioni per domani venerdì 8 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Cerignola di Venerdì 8 Novembre indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori moderati. Durante la notte, il cielo si presenterà inizialmente coperto, ma nel corso delle ore si assisterà a un parziale diradamento delle nuvole. Le temperature notturne si attesteranno intorno ai 13,1°C, con un’umidità elevata che raggiungerà l’88%. La velocità del vento sarà moderata, proveniente da Sud Ovest.

Nella mattina, il cielo continuerà a mostrare nubi sparse, con temperature che saliranno fino a 18,7°C intorno a mezzogiorno. L’umidità si ridurrà progressivamente, portandosi al 56% entro le ore centrali della giornata. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 9,8 km/h, mantenendo una direzione prevalentemente da Nord Est.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo subiranno un cambiamento, con un ritorno a cieli coperti. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 16,9°C alle 15:00, mentre l’umidità aumenterà nuovamente, arrivando fino al 77% entro le 16:00. La velocità del vento si manterrà tra i 7,1 km/h e i 14,1 km/h, con direzione variabile.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che scenderanno fino a 12,6°C a partire dalle 23:00. Il cielo rimarrà coperto, con una leggera brezza che accompagnerà la notte. L’umidità si attesterà attorno all’89%, contribuendo a un’atmosfera piuttosto umida.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Cerignola mostrano una certa stabilità, con temperature che si manterranno su valori moderati e una predominanza di cieli nuvolosi. Si prevede che, nei giorni successivi, le condizioni meteo non subiranno significativi cambiamenti, mantenendo un clima fresco e umido. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché le schiarite potrebbero tardare ad arrivare.

Tutti i dati meteo di Venerdì 8 Novembre a Cerignola

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 nubi sparse +12.5° perc. +12.2° Assenti 3.1 SO max 3.4 Libeccio 90 % 1028 hPa 5 nubi sparse +12° perc. +11.6° Assenti 3.7 SO max 3.8 Libeccio 91 % 1028 hPa 8 nubi sparse +15.1° perc. +14.6° Assenti 1.8 SO max 2.7 Libeccio 75 % 1028 hPa 11 nubi sparse +18.3° perc. +17.7° Assenti 8.1 NE max 7.6 Grecale 58 % 1027 hPa 14 cielo coperto +18.1° perc. +17.6° Assenti 12.5 NE max 10.3 Grecale 60 % 1027 hPa 17 cielo coperto +14.4° perc. +14° Assenti 7.1 ENE max 7.4 Grecale 81 % 1028 hPa 20 nubi sparse +13.5° perc. +13.1° Assenti 3.3 OSO max 3.6 Libeccio 84 % 1028 hPa 23 cielo coperto +12.6° perc. +12.2° Assenti 5.9 O max 5.9 Ponente 89 % 1028 hPa Il sole sorge alle ore 06:40 e tramonta alle ore 16:41

