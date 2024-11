Meteo Cervia, le previsioni per domani giovedì 14 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Cervia indicano un Giovedì 14 Novembre caratterizzato da condizioni variabili, con un inizio di giornata piuttosto umido e piovoso, seguito da un progressivo miglioramento nel corso della giornata. Le temperature si manterranno su valori freschi, con una leggera diminuzione nel pomeriggio. La copertura nuvolosa sarà predominante, ma si prevede un’apertura verso la sera.

Nella notte, le condizioni meteorologiche saranno segnate da pioggia leggera e cielo completamente coperto. La temperatura si attesterà intorno ai 10,7°C, con una temperatura percepita di circa 9,6°C. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che raggiungeranno i 20,3 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno al 71%, contribuendo a una sensazione di freschezza.

Con l’arrivo della mattina, il cielo rimarrà coperto, ma la pioggia tenderà a diminuire. Le temperature si aggireranno intorno ai 10,3°C, con una percezione di 9,2°C. La velocità del vento si stabilizzerà intorno ai 9 km/h, mentre l’umidità si manterrà attorno al 68%. Non si prevedono precipitazioni significative, ma la probabilità di pioggia rimarrà presente.

Nel pomeriggio, la situazione meteo continuerà a migliorare, con un cielo ancora coperto ma senza piogge. Le temperature raggiungeranno un massimo di 10,8°C, con una percezione di 9,6°C. Il vento sarà leggero, con velocità di circa 6 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 67%, mantenendo un clima fresco ma più stabile.

La sera porterà un ulteriore miglioramento, con un passaggio a nubi sparse e temperature che scenderanno a 9°C. La velocità del vento aumenterà leggermente, raggiungendo i 14 km/h, mentre l’umidità si ridurrà al 64%. Questo permetterà di godere di un clima più piacevole, ideale per una passeggiata serale.

In conclusione, le previsioni del tempo per Cervia nei prossimi giorni mostrano un trend di miglioramento, con un possibile ritorno del sole e temperature in aumento. Venerdì e Sabato potrebbero riservare condizioni più favorevoli, con cieli sereni e temperature che si avvicineranno ai 12-13°C. Gli amanti dell’aria aperta potranno approfittare di queste giornate per attività all’aperto, mentre è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti.

V (km/h) Umidità Pressione 1 pioggia leggera +10.8° perc. +9.8° 0.13 mm 3.7 N max 17.8 Tramontana 74 % 1020 hPa 4 pioggia leggera +10.7° perc. +9.8° 0.24 mm 12.9 ENE max 20.3 Grecale 77 % 1020 hPa 7 cielo coperto +10.4° perc. +9.4° prob. 38 % 9 NE max 16.2 Grecale 72 % 1021 hPa 10 cielo coperto +10.3° perc. +9.1° prob. 38 % 9.8 NNO max 13.3 Maestrale 68 % 1022 hPa 13 cielo coperto +10.5° perc. +9.4° prob. 17 % 4.6 OSO max 6.5 Libeccio 68 % 1020 hPa 16 cielo coperto +10.4° perc. +9.3° prob. 17 % 3 SO max 4.2 Libeccio 69 % 1021 hPa 19 nubi sparse +9.8° perc. +7.8° Assenti 14 NO max 23.5 Maestrale 64 % 1021 hPa 22 poche nuvole +9° perc. +7.2° Assenti 11.6 NO max 23 Maestrale 68 % 1022 hPa Il sole sorge alle ore 07:09 e tramonta alle ore 16:42

