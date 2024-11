Meteo Cervia, le previsioni per domani giovedì 7 novembre

MeteoWeb

Le condizioni meteo di Cervia per Giovedì 7 Novembre si presenteranno con una predominanza di nubi sparse e temperature che varieranno nel corso della giornata. Durante la notte, si osserveranno nubi sparse con una temperatura che si attesterà intorno ai 12°C. La copertura nuvolosa aumenterà nel corso delle ore, raggiungendo il 88% al mattino. La velocità del vento sarà moderata, proveniente prevalentemente da Ovest, con raffiche che non supereranno i 8 km/h.

Nella mattina, il cielo si schiarirà leggermente, mostrando poche nuvole e temperature che saliranno fino a 15°C intorno a mezzogiorno. L’umidità si manterrà attorno al 66%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà intorno ai 1030 hPa. La velocità del vento rimarrà contenuta, con una leggera brezza che accompagnerà la giornata.

Nel pomeriggio, le previsioni meteo indicano un incremento della copertura nuvolosa, con temperature che si manterranno sui 14°C. La velocità del vento diminuirà ulteriormente, con valori che scenderanno a circa 2 km/h. L’umidità aumenterà leggermente, raggiungendo il 70%. Non si prevedono precipitazioni, rendendo la giornata asciutta e gradevole.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che scenderanno a circa 12°C. Il cielo rimarrà parzialmente nuvoloso, con una copertura nuvolosa che si attesterà attorno al 74%. La velocità del vento continuerà a essere leggera, con valori che non supereranno i 6 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Cervia nei prossimi giorni indicano un mantenimento di condizioni simili, con temperature che si manterranno intorno ai 12-15°C e una predominanza di nubi sparse. Non si prevedono eventi meteorologici significativi, rendendo il clima piuttosto stabile. Gli amanti delle attività all’aperto potranno approfittare di queste condizioni favorevoli, mentre l’umidità e le temperature fresche ricorderanno che l’autunno è ancora presente.

Tutti i dati meteo di Giovedì 7 Novembre a Cervia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +11.7° perc. +11.1° Assenti 6.7 O max 6.6 Ponente 83 % 1030 hPa 4 cielo coperto +11.1° perc. +10.4° Assenti 8 O max 8 Ponente 84 % 1030 hPa 7 poche nuvole +11.2° perc. +10.6° Assenti 8.1 ONO max 8.4 Maestrale 84 % 1030 hPa 10 poche nuvole +14° perc. +13.4° Assenti 8.2 NO max 6.9 Maestrale 71 % 1031 hPa 13 nubi sparse +15.5° perc. +14.8° Assenti 4.9 N max 4 Tramontana 65 % 1030 hPa 16 nubi sparse +14.5° perc. +13.8° Assenti 2.5 ESE max 2.7 Scirocco 69 % 1029 hPa 19 poche nuvole +13.6° perc. +13° Assenti 0.8 NNE max 1.6 Grecale 74 % 1029 hPa 22 nubi sparse +12.8° perc. +12.1° Assenti 7.4 ONO max 7.5 Maestrale 78 % 1030 hPa Il sole sorge alle ore 06:59 e tramonta alle ore 16:49

