Meteo Cervia, le previsioni per domani sabato 9 novembre

MeteoWeb

Sabato 9 Novembre a Cervia si presenterà con un clima prevalentemente nuvoloso, caratterizzato da una copertura nuvolosa che si manterrà alta per gran parte della giornata. Le temperature si attesteranno su valori miti, oscillando tra +11,7°C e +15,5°C, con una percezione termica leggermente inferiore. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che potranno raggiungere i 13,5 km/h. Non si prevedono precipitazioni significative, rendendo la giornata adatta per attività all’aperto, sebbene il cielo coperto possa limitare l’esposizione al sole.

Durante la notte, le condizioni meteo a Cervia si manterranno stabili, con cielo coperto e temperature che scenderanno fino a +14,3°C. La brezza leggera proveniente da Nord-Ovest accompagnerà la notte, con una velocità del vento che varierà tra 4,9 km/h e 7 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 75%, creando un’atmosfera piuttosto umida.

Nella mattina, il cielo rimarrà coperto, con temperature che si aggireranno intorno ai +14°C. La brezza leggera continuerà a soffiare, con velocità che raggiungeranno i 10,3 km/h. L’umidità si manterrà alta, intorno al 64%, ma non si prevedono precipitazioni. Le condizioni meteo non cambieranno significativamente, mantenendo un clima fresco e umido.

Nel pomeriggio, le temperature raggiungeranno il picco di +15,5°C, con una leggera diminuzione verso le ore serali. Il cielo continuerà a essere coperto, ma si noterà una parziale apertura con nubi sparse. La velocità del vento si manterrà attorno ai 9,2 km/h, rendendo il pomeriggio gradevole per passeggiate all’aperto, nonostante la mancanza di sole.

Con l’arrivo della sera, le temperature scenderanno ulteriormente, attestandosi intorno ai +12,2°C. La copertura nuvolosa si ridurrà, dando spazio a nubi sparse. La brezza continuerà a soffiare da Ovest-Nord-Ovest, con velocità che potranno raggiungere i 11,1 km/h. L’umidità aumenterà, raggiungendo il 79%, creando un’atmosfera fresca e umida.

In conclusione, le previsioni meteo per Cervia indicano una giornata caratterizzata da un clima nuvoloso, con temperature miti e una leggera brezza. Nei prossimi giorni, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con un possibile miglioramento verso la Domenica, quando si potrebbero registrare schiarite e un aumento delle temperature. Gli amanti delle attività all’aperto potranno approfittare di queste condizioni, tenendo presente che l’umidità potrebbe rendere l’aria più fresca del previsto.

Tutti i dati meteo di Sabato 9 Novembre a Cervia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +14.6° perc. +14° Assenti 7 NNE max 8.1 Grecale 74 % 1028 hPa 4 cielo coperto +14.1° perc. +13.5° Assenti 5.8 NO max 6.8 Maestrale 75 % 1027 hPa 7 cielo coperto +13.6° perc. +13° Assenti 9.7 NO max 11 Maestrale 73 % 1027 hPa 10 cielo coperto +14.5° perc. +13.7° Assenti 9.4 NO max 9 Maestrale 66 % 1027 hPa 13 cielo coperto +15.5° perc. +14.7° Assenti 11.1 NNO max 10.9 Maestrale 63 % 1025 hPa 16 cielo coperto +14.2° perc. +13.4° Assenti 9.2 NO max 11.7 Maestrale 68 % 1025 hPa 19 nubi sparse +12.9° perc. +12.1° Assenti 10.7 ONO max 12.3 Maestrale 71 % 1025 hPa 22 nubi sparse +11.9° perc. +11.2° Assenti 11.1 ONO max 13.2 Maestrale 79 % 1025 hPa Il sole sorge alle ore 07:02 e tramonta alle ore 16:47

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.