Meteo Cervia, le previsioni per domani venerdì 22 novembre

Le previsioni meteo per Cervia di Venerdì 22 Novembre indicano una giornata caratterizzata da condizioni variabili, con un alternarsi di pioggia leggera e momenti di schiarita. La temperatura si manterrà su valori freschi, con una massima che non supererà i 10,3°C nel pomeriggio. La presenza di nuvole e pioggia leggera influenzerà il clima, rendendo necessaria una certa attenzione per chi intende trascorrere del tempo all’aperto.

Durante la notte, le condizioni meteorologiche si presenteranno instabili. Si registrerà pioggia leggera con una copertura nuvolosa dell’89%. La temperatura scenderà fino a 16,7°C, mentre la percezione termica sarà di 16°C. I venti soffieranno da Ovest-Sud Ovest con intensità di 51,7 km/h, raggiungendo raffiche fino a 101,3 km/h, creando una burrasca forte. L’umidità si attesterà attorno al 62%.

Nella mattina, il cielo si presenterà coperto al 100% con una temperatura di 6,4°C. I venti continueranno a soffiare da Nord Ovest a 24,9 km/h, con raffiche che potranno arrivare a 39,5 km/h. La probabilità di precipitazioni sarà del 38%. Con il passare delle ore, si assisterà a un graduale miglioramento, con nubi sparse e una temperatura che salirà fino a 9,1°C entro le 9:00.

Il pomeriggio porterà un cielo sereno, con temperature che toccheranno i 10,3°C alle 14:00. I venti si calmeranno, scendendo a 13,2 km/h, e la probabilità di pioggia sarà molto bassa, attorno al 2%. Tuttavia, nel tardo pomeriggio, si prevederà un ritorno di pioggia leggera, con valori di 8,7°C e una copertura nuvolosa che aumenterà nuovamente.

La sera si presenterà con pioggia leggera, con temperature che scenderanno fino a 7,4°C. I venti si manterranno leggeri, intorno ai 10,6 km/h, mentre la probabilità di pioggia sarà attorno al 22%. La notte si chiuderà con nubi sparse e una temperatura che si attesterà attorno ai 7°C.

In conclusione, le previsioni del tempo per Cervia nei prossimi giorni evidenziano un trend di instabilità, con un’alternanza di pioggia e momenti di sereno. Si prevede che il weekend porterà un miglioramento, con temperature in lieve aumento e una diminuzione delle precipitazioni. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Venerdì 22 Novembre a Cervia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +15.4° perc. +14.7° prob. 34 % 50.2 O max 98 Ponente 64 % 990 hPa 4 nubi sparse +6.7° perc. +2.3° prob. 18 % 30 NO max 54.6 Maestrale 73 % 994 hPa 7 cielo coperto +6.4° perc. +2.4° prob. 38 % 24.9 NO max 39.5 Maestrale 77 % 998 hPa 10 nubi sparse +9° perc. +5.3° prob. 16 % 30 NO max 38 Maestrale 57 % 1003 hPa 13 cielo sereno +10.1° perc. +8.7° prob. 2 % 18.4 NO max 20.8 Maestrale 56 % 1006 hPa 16 pioggia leggera +8.7° perc. +8.7° 0.27 mm 3.8 NE max 8 Grecale 65 % 1010 hPa 19 pioggia leggera +8.1° perc. +7.3° 0.14 mm 5.8 SO max 7.8 Libeccio 62 % 1013 hPa 22 nubi sparse +7.2° perc. +4.7° prob. 30 % 13.2 O max 15.8 Ponente 59 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 07:19 e tramonta alle ore 16:36

