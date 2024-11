Meteo Cesano Boscone, le previsioni per domani lunedì 11 novembre

MeteoWeb

Lunedì 11 Novembre a Cesano Boscone si prevede una giornata caratterizzata da condizioni di meteo prevalentemente sereno, con un aumento della copertura nuvolosa nel corso della sera. Le temperature si manterranno su valori miti, oscillando tra un minimo di +9,8°C e un massimo di +14,7°C. La ventilazione sarà leggera, con raffiche che non supereranno i 12,8 km/h. L’umidità si attesterà intorno al 65%, mentre la pressione atmosferica si manterrà stabile attorno ai 1023 hPa.

Durante la notte, il cielo si presenterà sereno, con temperature che scenderanno gradualmente fino a raggiungere circa +9,8°C alle 05:00. La mattina continuerà a mantenere condizioni di meteo sereno, con temperature che saliranno rapidamente fino a +13,6°C entro le 11:00. La ventilazione sarà debole, proveniente principalmente da est, con velocità che varieranno tra 4 km/h e 5,5 km/h.

Nel pomeriggio, le temperature raggiungeranno il picco di +14,7°C alle 13:00. Il cielo rimarrà sereno, con una leggera brezza che accompagnerà il pomeriggio. Le condizioni di meteo favorevoli continueranno fino al tardo pomeriggio, quando si registrerà una leggera diminuzione della temperatura, che scenderà a +11,8°C alle 17:00.

Con l’arrivo della sera, si assisterà a un incremento della copertura nuvolosa, passando da nubi sparse alle 20:00 fino a un 75% di copertura alle 23:00. Le temperature si manterranno intorno ai 10°C, con una leggera brezza che continuerà a soffiare da est.

In conclusione, le previsioni del tempo per Cesano Boscone indicano una giornata di Lunedì all’insegna del bel tempo, con temperature miti e condizioni di meteo favorevoli. Tuttavia, nei giorni successivi, si prevede un cambiamento, con un possibile abbassamento delle temperature e un aumento della nuvolosità. Pertanto, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per pianificare al meglio le attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Lunedì 11 Novembre a Cesano Boscone

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +10.6° perc. +9.6° Assenti 5.7 ENE max 5.9 Grecale 74 % 1024 hPa 4 cielo sereno +9.9° perc. +9.9° Assenti 4.4 ENE max 4.5 Grecale 76 % 1024 hPa 7 cielo sereno +9.6° perc. +9.2° Assenti 5.3 ESE max 6.7 Scirocco 75 % 1025 hPa 10 cielo sereno +12.7° perc. +11.6° Assenti 5.5 E max 7.4 Levante 59 % 1025 hPa 13 cielo sereno +14.7° perc. +13.5° Assenti 6 E max 7.5 Levante 50 % 1023 hPa 16 cielo sereno +12.6° perc. +11.5° Assenti 7.1 ESE max 12.2 Scirocco 60 % 1023 hPa 19 cielo sereno +10.9° perc. +9.8° Assenti 5.9 E max 11.7 Levante 65 % 1023 hPa 22 nubi sparse +10.3° perc. +9.1° Assenti 5.9 E max 11.1 Levante 67 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 07:21 e tramonta alle ore 16:54

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.