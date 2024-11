Meteo Cesano Boscone, le previsioni per domani mercoledì 6 novembre

MeteoWeb

Nella giornata di Mercoledì 6 Novembre, Cesano Boscone si troverà a vivere condizioni di meteo prevalentemente nuvoloso. Le previsioni del tempo indicano un cielo coperto per gran parte della giornata, con temperature che si manterranno su valori moderati. La temperatura percepita varierà tra i 11°C e i 16°C, mentre l’umidità si attesterà attorno all’80%. I venti saranno leggeri, provenienti principalmente da est e sud-est, con velocità che non supereranno i 7 km/h.

Durante la notte, il cielo sarà inizialmente caratterizzato da nubi sparse, ma si trasformerà in un cielo completamente coperto. Le temperature si manterranno intorno ai 12°C, con un’umidità che raggiungerà il 86%. La pressione atmosferica si stabilizzerà attorno ai 1027 hPa.

Nella mattina, il cielo rimarrà coperto, con temperature che varieranno da 11°C a 15°C. L’umidità si manterrà alta, attorno al 87%, e non si prevedono precipitazioni. I venti saranno deboli, con intensità di 2-3 km/h.

Nel pomeriggio, la situazione non cambierà significativamente. Il cielo continuerà a essere coperto, con temperature che raggiungeranno un massimo di 16°C. L’umidità scenderà leggermente, ma rimarrà sopra il 60%. Anche in questa fascia oraria, non si prevedono piogge.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 12°C. Il cielo rimarrà coperto, con umidità che si avvicinerà al 80%. I venti continueranno a essere leggeri, senza variazioni significative rispetto al pomeriggio.

In conclusione, le previsioni meteo per Cesano Boscone indicano una giornata di Mercoledì 6 Novembre caratterizzata da un cielo nuvoloso e temperature moderate. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con possibili schiarite nel fine settimana. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché le previsioni del tempo non mostrano cambiamenti significativi nel breve termine.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 6 Novembre a Cesano Boscone

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +11.8° perc. +11.3° Assenti 3.7 E max 3.7 Levante 86 % 1027 hPa 4 cielo coperto +11.4° perc. +10.8° Assenti 2.1 ESE max 2.2 Scirocco 87 % 1027 hPa 7 cielo coperto +11.5° perc. +11° Assenti 1.6 ESE max 1.8 Scirocco 86 % 1028 hPa 10 cielo coperto +14.2° perc. +13.5° Assenti 2.4 SE max 2.3 Scirocco 73 % 1029 hPa 13 cielo coperto +15.9° perc. +15.2° Assenti 4.2 ESE max 5 Scirocco 62 % 1028 hPa 16 cielo coperto +14.6° perc. +13.9° Assenti 4.3 SE max 6.6 Scirocco 68 % 1028 hPa 19 cielo coperto +13.2° perc. +12.6° Assenti 4 ESE max 5.1 Scirocco 75 % 1029 hPa 22 cielo coperto +12.2° perc. +11.6° Assenti 3.6 E max 3.7 Levante 79 % 1030 hPa Il sole sorge alle ore 07:14 e tramonta alle ore 17:00

