Meteo Cesano Maderno, le previsioni per domani giovedì 14 novembre

Le previsioni meteo per Giovedì 14 Novembre a Cesano Maderno indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente sereno, con temperature che si manterranno su valori miti per la stagione. Durante la notte, il cielo si presenterà coperto, ma con una graduale transizione verso condizioni più favorevoli nelle ore successive. La temperatura si attesterà intorno ai 8°C, con una leggera brezza proveniente da est. Con il passare delle ore, si assisterà a un miglioramento delle condizioni atmosferiche, con un progressivo diradamento delle nuvole.

Nella mattina, il cielo si schiarirà ulteriormente, passando da nubi sparse a poche nuvole. Le temperature saliranno, raggiungendo i 11°C intorno a mezzogiorno, con una sensazione di freschezza dovuta a un’umidità che si manterrà attorno al 46%. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 10 km/h, rendendo la mattinata ideale per attività all’aperto.

Nel pomeriggio, il clima rimarrà sereno, con temperature che si stabilizzeranno intorno ai 11°C. La brezza leggera continuerà a soffiare da ovest-sudovest, contribuendo a mantenere un’atmosfera piacevole. L’umidità si manterrà su livelli accettabili, intorno al 59%, favorendo una sensazione di benessere. Non si prevedono precipitazioni, quindi sarà un’ottima occasione per godere del sole.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che scenderanno fino a 7°C. Il cielo rimarrà sereno, con un’umidità che si attesterà attorno al 62%. Le condizioni di calma del vento, con velocità che non supereranno i 5 km/h, renderanno la serata tranquilla e piacevole.

In conclusione, le previsioni del tempo per Cesano Maderno nei prossimi giorni indicano un mantenimento di queste condizioni favorevoli, con cieli sereni e temperature che si manterranno sopra la media stagionale. Venerdì e Sabato si prevede un clima simile, con poche variazioni significative. Gli amanti delle attività all’aperto troveranno quindi un’ottima opportunità per approfittare di queste giornate di bel tempo.

Tutti i dati meteo di Giovedì 14 Novembre a Cesano Maderno

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +8.3° perc. +7.6° Assenti 5.9 E max 14.6 Levante 74 % 1022 hPa 4 cielo coperto +7.6° perc. +7.6° prob. 5 % 2.8 ENE max 8.5 Grecale 75 % 1023 hPa 7 nubi sparse +7.3° perc. +7.3° Assenti 3.6 NO max 6.2 Maestrale 70 % 1024 hPa 10 poche nuvole +10.2° perc. +8.6° Assenti 5.5 O max 8.3 Ponente 51 % 1023 hPa 13 cielo sereno +11.7° perc. +10.1° Assenti 6.7 OSO max 7.6 Libeccio 45 % 1021 hPa 16 cielo sereno +10.3° perc. +8.8° Assenti 5.5 OSO max 10 Libeccio 54 % 1021 hPa 19 cielo sereno +8.8° perc. +8.8° Assenti 2 ONO max 7.2 Maestrale 63 % 1022 hPa 22 cielo sereno +7.9° perc. +7.9° Assenti 1.3 NNO max 4.2 Maestrale 62 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 07:26 e tramonta alle ore 16:51

