Meteo Cesano Maderno, le previsioni per domani martedì 26 novembre

Martedì 26 Novembre a Cesano Maderno si preannuncia come una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche prevalentemente nuvolose e piovose. Durante la notte, si registreranno piogge leggere con una temperatura che si attesterà intorno ai 7,6°C e un’umidità che raggiungerà il 91%. Le previsioni del tempo indicano una copertura nuvolosa al 100% per tutta la giornata, con venti deboli e una pressione atmosferica stabile attorno ai 1022 hPa.

Nella notte, a partire dalla mezzanotte, Cesano Maderno sarà avvolta da una leggera pioggia che continuerà fino all’alba. Le temperature si manterranno tra i 7,6°C e i 7,8°C, con un’umidità che rimarrà elevata, intorno al 94%. I venti saranno deboli, provenienti principalmente da direzioni variabili, con velocità che non supereranno i 2,4 km/h.

Con l’arrivo della mattina, le condizioni non subiranno significative variazioni. La pioggia leggera continuerà a cadere, mantenendo la temperatura attorno ai 7,8°C. La copertura nuvolosa rimarrà al 100% e l’umidità si attesterà intorno al 95%. I venti saranno ancora deboli, con una leggera brezza che potrebbe rendere l’aria un po’ più fresca.

Nel pomeriggio, le previsioni meteo indicano un cambiamento nel tipo di precipitazioni. Sebbene la pioggia leggera possa attenuarsi, il cielo rimarrà coperto. Le temperature saliranno leggermente, raggiungendo i 8,8°C. L’umidità continuerà a essere alta, attorno al 90%, e i venti si presenteranno con una leggera intensità, senza però creare disagi.

Con l’arrivo della sera, le condizioni meteo non cambieranno sostanzialmente. Il cielo rimarrà nuvoloso e le temperature si stabilizzeranno attorno ai 8,2°C. L’umidità si manterrà elevata e i venti saranno deboli, contribuendo a un’atmosfera piuttosto umida e fresca.

In conclusione, le previsioni del tempo per Cesano Maderno nei prossimi giorni non mostrano segni di miglioramento. Si prevede che le condizioni di cielo coperto e umidità elevata continueranno, con possibilità di ulteriori piogge. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché il bel tempo sembra ancora lontano.

Tutti i dati meteo di Martedì 26 Novembre a Cesano Maderno

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 pioggia leggera +7.6° perc. +7.6° 0.39 mm 0.4 SSE max 0.8 Scirocco 91 % 1022 hPa 4 pioggia leggera +7.8° perc. +7.8° 0.92 mm 0.9 N max 3.1 Tramontana 94 % 1022 hPa 7 pioggia leggera +7.8° perc. +7.8° 0.57 mm 1.8 SSE max 2.6 Scirocco 95 % 1022 hPa 10 cielo coperto +8.2° perc. +8.2° prob. 82 % 2.2 S max 2.3 Ostro 94 % 1023 hPa 13 cielo coperto +8.8° perc. +8.8° prob. 3 % 3.6 SSE max 3.4 Scirocco 90 % 1022 hPa 16 cielo coperto +8.2° perc. +8.2° prob. 3 % 2.7 SE max 4.7 Scirocco 93 % 1023 hPa 19 cielo coperto +8.2° perc. +8.2° Assenti 1.1 E max 3.3 Levante 93 % 1024 hPa 22 cielo coperto +8.2° perc. +8.2° Assenti 0.8 E max 1.9 Levante 92 % 1024 hPa Il sole sorge alle ore 07:41 e tramonta alle ore 16:42

