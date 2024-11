Meteo Cesena, le previsioni per domani martedì 26 novembre

MeteoWeb

Martedì 26 Novembre a Cesena si prevede una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori miti per la stagione. Le previsioni meteo indicano un aumento della copertura nuvolosa nel corso della giornata, con picchi di umidità che raggiungeranno il 90%. I venti saranno leggeri, provenienti principalmente da nord-ovest, e non si registreranno precipitazioni significative.

Nella notte, le condizioni meteo si presenteranno con poche nuvole e temperature che si attesteranno intorno ai +8,5°C. La temperatura percepita sarà simile, con una leggera brezza che accompagnerà le ore notturne. L’umidità si manterrà alta, attorno all’84%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà intorno ai 1022 hPa.

Con l’arrivo della mattina, il cielo si presenterà con nubi sparse e una temperatura che salirà fino a +11,5°C entro le 8:00. Le condizioni di umidità rimarranno elevate, con valori attorno al 82%. I venti si faranno sentire con una leggera brezza, rendendo l’aria fresca ma non sgradevole. Durante le ore centrali della mattina, la temperatura continuerà a salire, raggiungendo i +14,5°C intorno a mezzogiorno.

Nel pomeriggio, il cielo si coprirà ulteriormente, con una copertura nuvolosa che arriverà fino all’86%. Le temperature inizieranno a scendere, stabilizzandosi intorno ai +10,2°C nel tardo pomeriggio. La probabilità di pioggia rimarrà bassa, ma l’umidità aumenterà, toccando il 90%. I venti, sempre leggeri, continueranno a soffiare da nord-ovest.

Con l’arrivo della sera, il cielo sarà completamente coperto, con temperature che scenderanno fino a +9,5°C. L’umidità raggiungerà il 92%, creando una sensazione di freschezza. Non si prevedono precipitazioni, ma la copertura nuvolosa sarà totale, con venti leggeri che accompagneranno la notte.

In conclusione, le previsioni del tempo per Cesena indicano una giornata nuvolosa, con temperature miti e umidità elevata. Nei prossimi giorni, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con possibilità di un lieve abbassamento delle temperature e un aumento della probabilità di pioggia. Gli amanti del clima fresco e nuvoloso troveranno quindi soddisfazione in questo periodo, mentre chi cerca il sole dovrà attendere giorni migliori.

Tutti i dati meteo di Martedì 26 Novembre a Cesena

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 poche nuvole +8.9° perc. +8.9° Assenti 2.1 SSO max 3.6 Libeccio 82 % 1022 hPa 4 poche nuvole +8.9° perc. +8.9° Assenti 3 SSE max 3.6 Scirocco 85 % 1022 hPa 7 poche nuvole +9.7° perc. +9.7° Assenti 4.2 S max 5.5 Ostro 86 % 1022 hPa 10 nubi sparse +13.5° perc. +12.8° Assenti 3.1 NO max 6.4 Maestrale 74 % 1022 hPa 13 nubi sparse +13.8° perc. +13.2° Assenti 8.1 N max 9.1 Tramontana 74 % 1021 hPa 16 cielo coperto +10.2° perc. +9.6° prob. 23 % 4.1 NO max 7 Maestrale 89 % 1023 hPa 19 cielo coperto +10.2° perc. +9.6° prob. 33 % 4.6 ONO max 6.2 Maestrale 90 % 1023 hPa 22 cielo coperto +9.6° perc. +8.8° prob. 22 % 6.7 NO max 8.3 Maestrale 93 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 07:24 e tramonta alle ore 16:34

