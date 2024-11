Meteo Cesena, le previsioni per domani venerdì 8 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Cesena di Venerdì 8 Novembre indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente fresco e nuvoloso. Durante la notte, le temperature si attesteranno intorno ai 10°C, con una leggera brezza proveniente da ovest. La copertura nuvolosa sarà variabile, con un aumento della nuvolosità previsto nel corso della giornata. Le temperature massime raggiungeranno i 15°C nel pomeriggio, mentre la sera si assisterà a un ulteriore abbassamento delle temperature.

Nella notte, a partire dalla mezzanotte, si registreranno poche nuvole e un cielo sereno, con temperature che si manterranno attorno ai 10,5°C. La copertura nuvolosa sarà del 21%, e la velocità del vento si attesterà intorno ai 5,1 km/h da ovest. Con il passare delle ore, il cielo rimarrà sereno fino alle prime luci dell’alba, quando si prevede una temperatura di circa 9,4°C alle 6:00.

Durante la mattina, il clima si presenterà fresco, con temperature che varieranno da 9,4°C a 15,1°C. Le nubi sparse inizieranno a farsi più presenti, con una copertura nuvolosa che arriverà fino al 31% entro le 12:00. La velocità del vento rimarrà contenuta, oscillando tra i 4 e i 6 km/h. Non si prevedono precipitazioni, e l’umidità si manterrà attorno all’80%.

Nel pomeriggio, il cielo sarà caratterizzato da nubi sparse, con una copertura nuvolosa che aumenterà fino al 69%. Le temperature massime si stabiliranno intorno ai 15°C, mentre la velocità del vento continuerà a essere leggera, con raffiche che non supereranno i 6 km/h. Anche in questo frangente, non si registreranno precipitazioni, mantenendo il clima asciutto.

La sera porterà un ulteriore aumento della nuvolosità, con un cielo che si presenterà coperto in alcune fasi. Le temperature scenderanno fino a 11°C e la copertura nuvolosa raggiungerà il 82%. La velocità del vento sarà molto bassa, attorno ai 3 km/h, contribuendo a un’atmosfera tranquilla.

In conclusione, le previsioni del tempo per Cesena nei prossimi giorni indicano un clima simile, con temperature che si manterranno fresche e una copertura nuvolosa variabile. Sabato e Domenica si prevede un ulteriore abbassamento delle temperature, con possibilità di cieli nuvolosi e qualche sporadica pioggia. Si consiglia di prepararsi a un clima fresco e di tenere d’occhio gli aggiornamenti per eventuali variazioni nelle previsioni meteo.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +10.2° perc. +9.6° Assenti 4.8 O max 5.4 Ponente 89 % 1029 hPa 4 cielo sereno +9.7° perc. +9.7° Assenti 4.4 O max 5 Ponente 90 % 1028 hPa 7 nubi sparse +10.3° perc. +9.7° Assenti 4 OSO max 4.9 Libeccio 89 % 1029 hPa 10 poche nuvole +14° perc. +13.5° Assenti 5.3 N max 5.1 Tramontana 76 % 1029 hPa 13 nubi sparse +15.2° perc. +14.6° Assenti 5.9 NE max 5.6 Grecale 71 % 1028 hPa 16 nubi sparse +13.6° perc. +13.1° Assenti 4.3 ENE max 4.9 Grecale 80 % 1029 hPa 19 cielo coperto +12.8° perc. +12.3° Assenti 1.1 NNE max 1.9 Grecale 84 % 1029 hPa 22 nubi sparse +11.3° perc. +10.8° Assenti 3.8 O max 4.6 Ponente 88 % 1029 hPa Il sole sorge alle ore 07:01 e tramonta alle ore 16:48

