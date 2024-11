Meteo Cesenatico, le previsioni per domani giovedì 21 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Cesenatico di Giovedì 21 Novembre indicano una giornata caratterizzata da un clima variabile, con un inizio piovoso e un successivo miglioramento nel corso della mattinata. Le temperature si manterranno su valori relativamente freschi, con un picco nel pomeriggio. Tuttavia, nel corso della giornata si registreranno anche venti sostenuti, che potrebbero influenzare la percezione del freddo.

Nella notte, si assisterà a pioggia leggera con una copertura nuvolosa che raggiungerà l’81%. La temperatura si attesterà intorno a +8,3°C, mentre la temperatura percepita sarà di +5,9°C. La velocità del vento sarà di 14,5 km/h da Sud Est, con raffiche che potranno arrivare fino a 18 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno al 64%, e la pressione atmosferica sarà di 1007 hPa.

Con l’arrivo della mattina, il tempo migliorerà progressivamente. Le nuvole si diraderanno e si passerà a un cielo sereno. Alle 08:00, la temperatura salirà a +7,7°C e la copertura nuvolosa scenderà al 16%. La velocità del vento sarà più contenuta, attorno ai 3 km/h, e l’umidità scenderà al 66%. A 12:00, si raggiungerà il picco di +10,7°C, con un cielo completamente sereno e una pressione atmosferica di 1007 hPa.

Nel pomeriggio, le temperature continueranno a salire, raggiungendo un massimo di +11,8°C alle 14:00. Tuttavia, la copertura nuvolosa aumenterà nuovamente, portando a un cielo parzialmente nuvoloso. La velocità del vento si intensificherà, con raffiche che potranno superare i 19 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 45%, rendendo l’aria più fresca.

La sera porterà un ritorno della nuvolosità e la possibilità di pioggia leggera. Alle 19:00, si prevede un incremento della temperatura a +10,7°C, con un cielo coperto e venti sostenuti da Sud. La velocità del vento potrà raggiungere i 24,3 km/h. La probabilità di precipitazioni aumenterà, con una possibile intensificazione della pioggia durante la notte.

In conclusione, le previsioni del tempo per Cesenatico nei prossimi giorni indicano un clima variabile, con un miglioramento temporaneo durante la mattinata di Giovedì. Tuttavia, si prevede un ritorno della pioggia e un aumento della nuvolosità nel pomeriggio e nella sera. Le temperature rimarranno fresche e i venti saranno sostenuti, rendendo necessario un abbigliamento adeguato per affrontare le condizioni meteorologiche. Si consiglia di rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per pianificare al meglio le attività all’aperto.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +8.1° perc. +6.6° prob. 26 % 9.1 S max 12.6 Ostro 64 % 1007 hPa 4 nubi sparse +7.1° perc. +6° Assenti 6.3 SO max 6 Libeccio 70 % 1007 hPa 7 poche nuvole +6.9° perc. +6.9° Assenti 3 O max 2.8 Ponente 69 % 1009 hPa 10 poche nuvole +9.3° perc. +9.3° Assenti 1.3 SE max 6.1 Scirocco 58 % 1009 hPa 13 cielo sereno +11.6° perc. +10° Assenti 13.2 SE max 17.6 Scirocco 45 % 1006 hPa 16 nubi sparse +11.4° perc. +9.8° Assenti 23.7 SSE max 32.8 Scirocco 49 % 1002 hPa 19 pioggia leggera +10.7° perc. +9.7° 0.12 mm 24.3 S max 44.4 Ostro 72 % 999 hPa 22 cielo coperto +14.2° perc. +13.4° prob. 64 % 31.7 SSO max 78.9 Libeccio 64 % 993 hPa Il sole sorge alle ore 07:17 e tramonta alle ore 16:36

