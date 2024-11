Meteo Chiavari, le previsioni per domani giovedì 7 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 7 Novembre a Chiavari indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori miti. Durante la notte, la copertura nuvolosa sarà quasi totale, con temperature che si attesteranno intorno ai 13,5°C. La mattina vedrà una leggera variazione, con le temperature che saliranno fino a 17,9°C intorno a mezzogiorno, mentre il pomeriggio porterà un lieve abbassamento delle temperature, che si stabilizzeranno attorno ai 15,5°C. La sera si presenterà nuovamente con un cielo coperto e temperature che scenderanno a 13,3°C.

Durante la notte, il cielo si presenterà coperto con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 100%. Le temperature si manterranno tra i 13,2°C e i 13,5°C, con una leggera brezza proveniente da Nord-Nord Est. L’umidità sarà piuttosto alta, oscillando attorno al 57%.

Nella mattina, il cielo continuerà a rimanere coperto, ma si registrerà un incremento delle temperature, che toccheranno i 17,6°C intorno alle 11:00. La brezza leggera accompagnerà la giornata, con venti che si muoveranno principalmente da Nord Est. L’umidità si attesterà attorno al 48%, rendendo l’aria più gradevole.

Nel pomeriggio, si assisterà a un parziale miglioramento con l’arrivo di nubi sparse. Le temperature si stabilizzeranno intorno ai 17°C, con un picco massimo di 18°C alle 13:00. La copertura nuvolosa scenderà al 25%, favorendo momenti di sole. L’intensità del vento rimarrà leggera, con velocità che varieranno tra i 2,1 km/h e i 7,8 km/h.

La sera porterà nuovamente un cielo coperto, con temperature che scenderanno fino a 13,3°C. L’umidità aumenterà, raggiungendo il 95%. Le condizioni di vento rimarranno stabili, con una leggera brezza che accompagnerà la chiusura della giornata.

In conclusione, le previsioni del tempo per Chiavari nei prossimi giorni evidenziano una stabilità climatica, con temperature che si manterranno su valori miti e una predominanza di cielo nuvoloso. Si prevede che nei giorni successivi ci sarà una leggera oscillazione delle temperature, ma senza significativi cambiamenti nelle condizioni meteorologiche. Gli amanti del clima temperato troveranno quindi un ambiente favorevole per le attività all’aperto, anche se sarà opportuno tenere in considerazione la possibilità di cieli nuvolosi.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +13.4° perc. +12.3° Assenti 10.3 NNE max 8.9 Grecale 57 % 1029 hPa 4 cielo coperto +13.2° perc. +12.1° Assenti 9.9 NNE max 8.7 Grecale 58 % 1028 hPa 7 cielo coperto +13.4° perc. +12.4° Assenti 9.6 NE max 8.7 Grecale 62 % 1029 hPa 10 cielo coperto +16.9° perc. +15.9° Assenti 2.6 NNE max 4.4 Grecale 50 % 1029 hPa 13 nubi sparse +18° perc. +17.2° Assenti 3.7 O max 5.1 Ponente 50 % 1028 hPa 16 nubi sparse +15.5° perc. +14.8° Assenti 5 N max 5.1 Tramontana 66 % 1028 hPa 19 cielo coperto +13.7° perc. +13° Assenti 11.1 NE max 10.2 Grecale 72 % 1029 hPa 22 cielo coperto +13.4° perc. +12.6° Assenti 10.8 NNE max 10.2 Grecale 66 % 1029 hPa Il sole sorge alle ore 07:12 e tramonta alle ore 17:01

