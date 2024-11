Meteo Chiavari, le previsioni per domani mercoledì 13 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Mercoledì 13 Novembre a Chiavari indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene, con un incremento della copertura nuvolosa nelle ore serali. Durante la notte, il cielo si presenterà inizialmente coperto, per poi aprirsi a nubi sparse. Le temperature si manterranno attorno ai 9°C, con una leggera diminuzione nelle ore più tarde. La mattina porterà un cielo sereno, con temperature che saliranno fino a 14,6°C intorno a mezzogiorno. Nel pomeriggio, le condizioni di bel tempo continueranno, con valori termici che si stabilizzeranno attorno ai 13°C. La sera vedrà un aumento della copertura nuvolosa, con temperature che si attesteranno intorno ai 10°C.

Durante la notte, a partire dalle 00:00, il cielo sarà inizialmente coperto con una copertura nuvolosa del 95% e temperature di circa 9,2°C. Con il passare delle ore, si assisterà a un miglioramento, con nubi sparse che si presenteranno a partire dall’01:00, portando la temperatura a 9,1°C. Le condizioni continueranno a migliorare fino alle 06:00, quando il cielo sarà sereno e la temperatura scenderà a 8,8°C.

La mattina si prevede che sarà caratterizzata da un cielo sereno, con temperature in aumento. Alle 08:00, si registrerà una temperatura di 10,7°C, che raggiungerà il picco di 14,6°C intorno a mezzogiorno. La brezza leggera accompagnerà la giornata, con velocità del vento che varierà tra i 3 km/h e i 10 km/h.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà sereno, con temperature che si manterranno attorno ai 12°C. Le condizioni di stabilità continueranno fino alle 17:00, quando la temperatura scenderà a 11,4°C. La sera porterà un incremento della copertura nuvolosa, con nubi sparse che si presenteranno a partire dalle 19:00. Le temperature si attesteranno intorno ai 10°C, con una leggera brezza che accompagnerà le ore serali.

In conclusione, le previsioni del tempo per Chiavari nei prossimi giorni indicano un miglioramento delle condizioni meteo, con un predominio di cieli sereni e temperature gradevoli. Tuttavia, si prevede un aumento della nuvolosità a partire dalla sera di Mercoledì, che potrebbe preludere a un cambiamento delle condizioni meteo nei giorni successivi. Pertanto, si consiglia di rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali variazioni.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 13 Novembre a Chiavari

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +9.1° perc. +6.9° Assenti 14.2 NNE max 16.2 Grecale 75 % 1024 hPa 4 nubi sparse +8.8° perc. +6.5° Assenti 14.3 NNE max 16.2 Grecale 74 % 1023 hPa 7 cielo sereno +9.2° perc. +7.5° Assenti 10.8 NNE max 11.9 Grecale 69 % 1023 hPa 10 cielo sereno +13.6° perc. +12.3° Assenti 3.6 N max 7.7 Tramontana 47 % 1023 hPa 13 cielo sereno +14.6° perc. +13.4° Assenti 3 OSO max 6 Libeccio 47 % 1021 hPa 16 cielo sereno +12.1° perc. +10.9° Assenti 2.3 NNE max 3.2 Grecale 59 % 1020 hPa 19 nubi sparse +10.7° perc. +9.4° Assenti 9 NE max 6.9 Grecale 61 % 1021 hPa 22 nubi sparse +10.7° perc. +9.3° Assenti 9.5 NE max 6.8 Grecale 57 % 1020 hPa Il sole sorge alle ore 07:20 e tramonta alle ore 16:55

