Meteo Chieti, le previsioni per domani lunedì 18 novembre

Le previsioni meteo per Chieti di Lunedì 18 Novembre indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori miti per la stagione. Durante la notte, si registreranno temperature intorno ai 9,1°C, con una leggera brezza proveniente da Sud Ovest. La copertura nuvolosa sarà variabile, alternando momenti di cielo sereno a fasi di nubi sparse.

Nella mattina, le temperature saliranno progressivamente, raggiungendo i 15°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa aumenterà, con valori che toccheranno il 75%. I venti saranno leggeri, con velocità che varieranno tra i 1,8 km/h e i 6,2 km/h, sempre da direzione Est-Nord Est. L’umidità si manterrà attorno al 54%, garantendo un clima fresco ma non eccessivamente umido.

Nel pomeriggio, le temperature inizieranno a scendere, stabilizzandosi attorno ai 13°C. La copertura nuvolosa si manterrà attorno al 41%, con venti leggeri che potrebbero rendere la sensazione di freschezza più accentuata. L’umidità aumenterà leggermente, raggiungendo il 67%. Non si prevedono precipitazioni significative, mantenendo la giornata asciutta.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 10°C. La copertura nuvolosa sarà più consistente, con un 96% di nuvole, e i venti continueranno a soffiare da Ovest con intensità leggera. L’umidità rimarrà alta, intorno al 75%, rendendo l’aria piuttosto umida.

In conclusione, le previsioni del tempo per Chieti nei prossimi giorni mostrano una tendenza a mantenere condizioni simili, con temperature che si manterranno su valori miti e una copertura nuvolosa variabile. Martedì e Mercoledì potrebbero presentare condizioni analoghe, con un possibile aumento delle nuvole e una leggera diminuzione delle temperature. Gli amanti del clima fresco e nuvoloso troveranno quindi soddisfazione in questa settimana.

Tutti i dati meteo di Lunedì 18 Novembre a Chieti

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +9.1° perc. +7.5° Assenti 10.4 SO max 10.3 Libeccio 55 % 1014 hPa 4 nubi sparse +9.4° perc. +8.7° Assenti 6.5 SO max 5.8 Libeccio 62 % 1013 hPa 7 nubi sparse +10.5° perc. +9.3° Assenti 4.9 SSO max 5.1 Libeccio 64 % 1013 hPa 10 nubi sparse +14.2° perc. +13.1° Assenti 3.4 ENE max 3.6 Grecale 53 % 1013 hPa 13 nubi sparse +15° perc. +14° Assenti 6.2 NE max 4.1 Grecale 55 % 1012 hPa 16 nubi sparse +11.3° perc. +10.4° Assenti 1.7 NNO max 3.2 Maestrale 73 % 1013 hPa 19 cielo coperto +10.7° perc. +9.8° Assenti 5.4 O max 5.7 Ponente 75 % 1014 hPa 22 nubi sparse +10.1° perc. +9.1° Assenti 6 OSO max 6.5 Libeccio 75 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 07:01 e tramonta alle ore 16:37

