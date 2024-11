Meteo Chieti, le previsioni per domani sabato 23 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Chieti di Sabato 23 Novembre indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene, con una leggera presenza di nubi sparse nel pomeriggio. Le temperature si manterranno su valori freschi, oscillando tra i 5,3°C e i 10,1°C, mentre il vento soffierà con intensità moderata da direzioni variabili. L’umidità si presenterà in valori contenuti, contribuendo a un clima piuttosto gradevole.

Durante la notte, le condizioni saranno di nubi sparse con una temperatura che si attesterà intorno ai 5,7°C. La copertura nuvolosa sarà del 48%, con una leggera brezza proveniente da Ovest-Sud Ovest a 4,8 km/h. L’umidità si manterrà intorno al 72%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1018 hPa.

Nella mattina, il cielo si presenterà sereno, con temperature che saliranno fino a 9,8°C entro le 11:00. La copertura nuvolosa sarà ridotta al 15%, favorendo un’ottima visibilità. Il vento continuerà a soffiare da Nord, con velocità che raggiungeranno i 6,1 km/h. L’umidità scenderà progressivamente, arrivando al 34%.

Nel pomeriggio, si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa, che raggiungerà il 64% alle 14:00. Le temperature si stabilizzeranno intorno ai 8,4°C. Il vento si presenterà leggermente più intenso, con raffiche fino a 8 km/h. Non si prevedono precipitazioni, mantenendo il clima asciutto e fresco.

La sera porterà un ritorno a condizioni di cielo sereno, con temperature che scenderanno nuovamente fino a 5,3°C. La copertura nuvolosa sarà minima, attorno al 9%, e il vento continuerà a soffiare da Sud-Sud Ovest a 9,1 km/h. L’umidità si attesterà intorno al 40%, garantendo una serata piacevole.

In conclusione, le previsioni del tempo per Chieti nei prossimi giorni indicano un trend di stabilità climatica, con temperature che si manterranno fresche e condizioni di cielo prevalentemente sereno. Non si prevedono eventi meteorologici significativi, rendendo questo periodo ideale per attività all’aperto. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Sabato 23 Novembre a Chieti

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 poche nuvole +5.4° perc. +4.2° Assenti 6.1 OSO max 6.3 Libeccio 72 % 1019 hPa 4 poche nuvole +4.8° perc. +3.1° prob. 17 % 7.3 OSO max 7.8 Libeccio 72 % 1022 hPa 7 cielo sereno +5.3° perc. +3.4° prob. 10 % 8.5 OSO max 8.6 Libeccio 65 % 1026 hPa 10 poche nuvole +9.3° perc. +8.6° prob. 3 % 6.1 N max 7.5 Tramontana 38 % 1028 hPa 13 nubi sparse +10.1° perc. +8° Assenti 6.5 NE max 5.1 Grecale 30 % 1029 hPa 16 nubi sparse +6.8° perc. +5.8° Assenti 5.9 SE max 6.7 Scirocco 47 % 1031 hPa 19 cielo sereno +6° perc. +4° Assenti 9.3 SSO max 10 Libeccio 44 % 1033 hPa 22 cielo sereno +5.4° perc. +3.5° Assenti 8.5 SO max 8.3 Libeccio 41 % 1033 hPa Il sole sorge alle ore 07:07 e tramonta alle ore 16:34

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.