Meteo Colle di Val d’Elsa, le previsioni per domani giovedì 21 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Colle di Val d’Elsa di Giovedì 21 Novembre indicano una giornata caratterizzata da un clima variabile, con un significativo aumento delle precipitazioni nel pomeriggio e in serata. Le temperature si manterranno su valori moderati, mentre il vento si farà sentire con intensità crescente, soprattutto nelle ore serali.

Durante la notte, il cielo sarà prevalentemente coperto, con una temperatura che si attesterà intorno ai 5,8°C. L’umidità sarà alta, raggiungendo il 75%, e il vento soffierà da est-nord-est a una velocità di circa 7,2 km/h. Con il passare delle ore, la temperatura scenderà leggermente, mantenendosi comunque sopra i 5°C.

Nella mattina, il cielo presenterà nubi sparse, con temperature che varieranno da 3,5°C a 11,2°C. La copertura nuvolosa si ridurrà, portando a momenti di sole, ma l’umidità rimarrà elevata, attorno al 87%. Il vento sarà leggero, con raffiche che non supereranno i 10 km/h.

Nel pomeriggio, le condizioni cambieranno drasticamente. Il cielo diventerà completamente coperto, e le temperature si stabilizzeranno intorno ai 11°C. A partire dalle 17:00, si registreranno le prime piogge, inizialmente leggere, che si intensificheranno nel corso della serata. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo punte di 21 km/h, con raffiche che potranno superare i 40 km/h.

La sera porterà con sé piogge più consistenti, con accumuli che potranno arrivare a 1,06 mm. Le temperature si manterranno attorno ai 12°C, mentre l’umidità salirà fino all’86%. Il vento continuerà a soffiare forte, con raffiche che potranno toccare i 70 km/h, creando condizioni di burrasca.

In conclusione, le previsioni del tempo per Colle di Val d’Elsa nei prossimi giorni mostrano un trend di instabilità. Dopo una giornata di Giovedì caratterizzata da piogge e vento forte, si prevede un miglioramento per Venerdì, con schiarite e temperature in lieve aumento. Tuttavia, il fine settimana potrebbe riportare nuove perturbazioni, rendendo necessario seguire attentamente gli aggiornamenti sulle previsioni meteo.

Tutti i dati meteo di Giovedì 21 Novembre a Colle di Val d’Elsa

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo coperto +4.9° perc. +3.5° Assenti 6.6 E max 13.1 Levante 82 % 1007 hPa 5 nubi sparse +3.7° perc. +2.5° Assenti 5.4 ESE max 5.5 Scirocco 87 % 1008 hPa 8 poche nuvole +6° perc. +5° Assenti 5.8 E max 7.8 Levante 75 % 1009 hPa 11 nubi sparse +10.5° perc. +9° Assenti 4.6 SE max 7 Scirocco 53 % 1008 hPa 14 cielo coperto +11.4° perc. +10.1° Assenti 13.6 SO max 35.8 Libeccio 60 % 1005 hPa 17 pioggia leggera +11° perc. +9.9° 0.22 mm 21 SO max 42.4 Libeccio 66 % 1003 hPa 20 pioggia leggera +11.4° perc. +10.5° 0.71 mm 26.5 S max 57.2 Ostro 75 % 999 hPa 23 cielo coperto +14.1° perc. +13.6° prob. 84 % 32.3 SO max 70.7 Libeccio 80 % 995 hPa Il sole sorge alle ore 07:20 e tramonta alle ore 16:44

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.