Meteo Colle di Val d’Elsa, le previsioni per domani martedì 26 novembre

Martedì 26 Novembre a Colle di Val d’Elsa si prevede una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori miti per la stagione. Le previsioni meteo indicano una copertura nuvolosa quasi totale, con possibilità di piogge leggere in serata. I venti saranno moderati, provenienti principalmente da Sud-Est, e l’umidità si manterrà su livelli elevati, creando una sensazione di maggiore freschezza.

Durante la notte, le condizioni meteo si presenteranno con cielo coperto e temperature che si attesteranno intorno ai 10,7°C. La copertura nuvolosa sarà al 98%, con una leggera brezza proveniente da Sud-Est. L’umidità si manterrà alta, intorno all’87%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà attorno ai 1023 hPa.

Nella mattina, il cielo continuerà a rimanere coperto, con temperature che saliranno gradualmente fino a raggiungere i 15,8°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa rimarrà costante al 99%, e la probabilità di precipitazioni sarà bassa, con valori di umidità che scenderanno leggermente fino al 76%. I venti si presenteranno moderati, con velocità attorno ai 10 km/h.

Il pomeriggio porterà temperature massime di circa 17°C, mantenendo il cielo coperto. La probabilità di pioggia rimarrà bassa, ma l’umidità si attesterà attorno al 70%. I venti continueranno a soffiare da Sud-Est, con intensità che varierà tra i 9 e i 10 km/h.

Con l’arrivo della sera, le condizioni meteo cambieranno, con l’arrivo di piogge leggere attese intorno alle 22:00. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 13,4°C, con una copertura nuvolosa al 100%. La probabilità di pioggia aumenterà, raggiungendo il 34%, mentre l’umidità si manterrà elevata, intorno al 92%.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Colle di Val d’Elsa indicano un proseguimento di condizioni nuvolose, con possibilità di piogge intermittenti. Le temperature si manterranno su valori miti, ma l’umidità elevata e i venti moderati potrebbero rendere la sensazione di freddo più intensa. Si consiglia di prestare attenzione alle condizioni meteo, specialmente in serata, quando le piogge potrebbero rendere necessarie precauzioni per la viabilità.

Tutti i dati meteo di Martedì 26 Novembre a Colle di Val d’Elsa

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo coperto +10.9° perc. +10.3° Assenti 8.2 SE max 11.8 Scirocco 88 % 1023 hPa 5 cielo coperto +10.8° perc. +10.4° Assenti 8.2 SE max 11.2 Scirocco 93 % 1022 hPa 8 cielo coperto +12.7° perc. +12.3° prob. 4 % 8.6 SE max 19.6 Scirocco 87 % 1022 hPa 11 cielo coperto +15.4° perc. +15° prob. 7 % 7.8 SSE max 16.7 Scirocco 78 % 1021 hPa 14 cielo coperto +16° perc. +15.6° prob. 7 % 9.2 SSE max 17.8 Scirocco 76 % 1020 hPa 17 cielo coperto +14.2° perc. +14° prob. 18 % 7.1 SSE max 10.7 Scirocco 89 % 1021 hPa 20 cielo coperto +13.6° perc. +13.4° prob. 24 % 5.9 SE max 9.1 Scirocco 93 % 1022 hPa 23 cielo coperto +13.4° perc. +13.2° prob. 34 % 6.9 SE max 9.8 Scirocco 91 % 1021 hPa Il sole sorge alle ore 07:26 e tramonta alle ore 16:41

