Meteo Colle di Val d’Elsa, le previsioni per domani sabato 16 novembre

Le previsioni meteo per Colle di Val d’Elsa di Sabato 16 Novembre indicano una giornata caratterizzata da condizioni di cielo sereno e temperature che si manterranno su valori piuttosto freschi. Durante la notte, le temperature scenderanno fino a +4,1°C, mentre al mattino si assisterà a un lieve aumento, con valori che raggiungeranno i +11,8°C intorno alle 10:00. La presenza di venti leggeri provenienti da direzioni variabili contribuirà a mantenere l’aria fresca, mentre l’umidità si attesterà attorno al 65-75%. Non si prevedono precipitazioni, il che renderà la giornata ideale per attività all’aperto.

Durante la notte, da mezzanotte fino alle prime luci dell’alba, il meteo sarà caratterizzato da un cielo sereno e temperature che si attesteranno tra +4,1°C e +4,8°C. La copertura nuvolosa sarà minima, con valori che non supereranno il 5%. La velocità del vento sarà leggera, oscillando tra i 2,7 km/h e i 3,4 km/h, proveniente principalmente da Nord Est. L’umidità si manterrà alta, intorno al 66-72%, mentre la pressione atmosferica rimarrà stabile attorno ai 1024 hPa.

Nella mattina, il meteo continuerà a essere favorevole, con un cielo sereno e temperature che saliranno rapidamente. Alle 09:00, si registrerà una temperatura di +10°C, che raggiungerà il picco di +13,8°C intorno alle 12:00. Anche in questa fascia oraria, la copertura nuvolosa rimarrà molto bassa, con valori che non supereranno il 5%. La velocità del vento sarà moderata, con punte di 4,4 km/h alle 13:00, e l’umidità inizierà a diminuire, attestandosi attorno al 44-50%.

Nel pomeriggio, il meteo si manterrà stabile, con temperature che si attesteranno tra +8,7°C e +14°C. Il cielo sereno continuerà a dominare, con una leggera copertura nuvolosa che non supererà il 10%. La velocità del vento si manterrà bassa, con valori che varieranno tra 2,3 km/h e 4,4 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 44-59%, mentre la pressione atmosferica rimarrà stabile.

La sera porterà un cambiamento lieve, con l’arrivo di nubi sparse. Le temperature si manterranno attorno ai +8,4°C e +9,9°C, con una copertura nuvolosa che aumenterà fino al 40% entro le 23:00. La velocità del vento aumenterà leggermente, raggiungendo i 7 km/h. L’umidità si alzerà, toccando punte dell’83% e la pressione atmosferica rimarrà stabile attorno ai 1021 hPa.

In conclusione, le previsioni del tempo per Colle di Val d’Elsa nei prossimi giorni indicano un mantenimento di condizioni simili, con temperature fresche e cieli prevalentemente sereni. Tuttavia, si prevede un aumento della nuvolosità nei giorni successivi, senza significative variazioni termiche. Gli amanti delle attività all’aperto potranno approfittare di questa giornata di bel tempo, mentre per i giorni a venire sarà opportuno monitorare eventuali cambiamenti nelle previsioni meteo.

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +4.5° perc. +4.5° Assenti 2.9 NE max 3.4 Grecale 69 % 1024 hPa 5 cielo sereno +4.1° perc. +4.1° Assenti 2.8 ENE max 3.3 Grecale 66 % 1024 hPa 8 cielo sereno +7.8° perc. +7.8° Assenti 2.6 E max 3.2 Levante 56 % 1024 hPa 11 cielo sereno +13° perc. +11.6° Assenti 3 NNO max 3.1 Maestrale 45 % 1023 hPa 14 cielo sereno +13.8° perc. +12.4° Assenti 3.3 ONO max 5.8 Maestrale 48 % 1021 hPa 17 cielo sereno +8.7° perc. +8.7° Assenti 3.3 SSE max 4 Scirocco 66 % 1021 hPa 20 cielo sereno +8.4° perc. +7.5° Assenti 6.2 SSE max 6.2 Scirocco 80 % 1021 hPa 23 nubi sparse +9.9° perc. +9.1° Assenti 6.8 SSE max 8.1 Scirocco 82 % 1021 hPa Il sole sorge alle ore 07:14 e tramonta alle ore 16:47

