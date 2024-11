Meteo Colle di Val d’Elsa, le previsioni per domani sabato 9 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Colle di Val d’Elsa di Sabato 9 Novembre indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori moderati. Durante la notte, le temperature si attesteranno intorno ai +11,2°C, con una leggera brezza proveniente da est-nord-est. La copertura nuvolosa sarà alta, raggiungendo il 99%. Con l’avanzare della mattina, le temperature saliranno lentamente, raggiungendo i +15,2°C intorno a mezzogiorno, mentre l’umidità si manterrà su livelli elevati, attorno all’81%.

Nel dettaglio, durante la notte si registreranno nubi sparse e una temperatura che varierà da +11,2°C a +12°C. La velocità del vento sarà contenuta, oscillando tra i 4,9 km/h e i 5,8 km/h, con direzione est-nord-est. La probabilità di precipitazioni rimarrà bassa, attestandosi attorno al 1%.

Con l’arrivo della mattina, il cielo si presenterà completamente coperto, con temperature che si alzeranno gradualmente. Alle 08:00, si registrerà una temperatura di +12,8°C, mentre alle 11:00 si raggiungerà il picco di +14°C. L’umidità si manterrà attorno al 78%, e il vento continuerà a soffiare leggermente, con velocità che non supererà i 6,8 km/h.

Nel pomeriggio, le temperature si stabilizzeranno attorno ai 15,2°C, con una leggera diminuzione verso le ore serali. La copertura nuvolosa rimarrà costante al 100%, e non si prevedono precipitazioni significative. L’umidità aumenterà leggermente, raggiungendo il 87% verso le 17:00.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che scenderanno fino a +10,3°C entro la mezzanotte. Il vento si farà più leggero, con velocità che varieranno tra i 4,1 km/h e i 4,6 km/h. La probabilità di pioggia rimarrà assente, mentre l’umidità continuerà a mantenersi alta, superando il 90%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Colle di Val d’Elsa indicano una giornata nuvolosa e fresca, con temperature che si manterranno moderate. Nei prossimi giorni, si prevede una leggera flessione delle temperature, ma senza significative variazioni nelle condizioni meteo. La tendenza generale suggerisce un proseguimento di un clima stabile, con cieli prevalentemente coperti e temperature che non subiranno drastiche oscillazioni.

Tutti i dati meteo di Sabato 9 Novembre a Colle di Val d’Elsa

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo coperto +11.8° perc. +11.3° prob. 9 % 5.3 ENE max 5.8 Grecale 87 % 1026 hPa 5 cielo coperto +12° perc. +11.4° prob. 11 % 4.9 E max 5.1 Levante 85 % 1025 hPa 8 cielo coperto +12.8° perc. +12.3° prob. 8 % 4.3 ENE max 5.5 Grecale 83 % 1025 hPa 11 cielo coperto +14° perc. +13.5° prob. 7 % 4.1 NE max 6.1 Grecale 78 % 1024 hPa 14 cielo coperto +15.2° perc. +14.8° prob. 4 % 4.4 NNE max 6.6 Grecale 74 % 1023 hPa 17 cielo coperto +12° perc. +11.6° prob. 1 % 5.4 NNE max 5.6 Grecale 87 % 1023 hPa 20 cielo coperto +11.1° perc. +10.6° Assenti 4.2 NE max 4.1 Grecale 90 % 1023 hPa 23 cielo coperto +10.3° perc. +9.8° Assenti 4.5 ENE max 4.3 Grecale 92 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 07:05 e tramonta alle ore 16:54

