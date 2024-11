Meteo Cologno Monzese, le previsioni per domani lunedì 11 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Lunedì 11 Novembre a Cologno Monzese indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene, con un aumento della copertura nuvolosa nel corso della sera. Le temperature si manterranno su valori miti, oscillando tra i 9,5°C al mattino e i 14,6°C nel pomeriggio. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 11,2 km/h. L’umidità si attesterà intorno al 64%, garantendo un clima piuttosto gradevole.

Durante la notte, il cielo si presenterà sereno, con temperature che si aggireranno attorno ai 10°C. La temperatura percepita sarà leggermente inferiore, intorno ai 9,8°C. La brezza leggera proveniente da est-nord est accompagnerà la notte, con una velocità del vento che varierà tra i 3,1 km/h e i 4,8 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno al 75%, ma senza alcuna precipitazione prevista.

Nella mattina, il sole continuerà a splendere, portando le temperature a salire fino a raggiungere i 13,7°C entro le 11:00. La copertura nuvolosa rimarrà assente, garantendo un’ottima visibilità e condizioni ideali per attività all’aperto. Il vento si presenterà leggero, con velocità comprese tra i 3,4 km/h e i 4,7 km/h. L’umidità inizierà a scendere, attestandosi intorno al 55%.

Nel pomeriggio, il clima rimarrà piacevole, con temperature che toccheranno i 14,6°C alle 13:00. Anche in questo intervallo orario, il cielo si manterrà sereno, con una leggera brezza che accompagnerà le ore più calde della giornata. L’umidità continuerà a diminuire, raggiungendo il 51%. Le condizioni di stabilità atmosferica favoriranno un pomeriggio tranquillo e soleggiato.

Con l’arrivo della sera, si assisterà a un cambiamento nel meteo: il cielo inizierà a coprirsi con nubi sparse, portando la copertura nuvolosa fino al 74% entro le 23:00. Le temperature scenderanno gradualmente, attestandosi intorno ai 10°C. Il vento si manterrà leggero, con velocità che varieranno tra i 4,6 km/h e i 5,7 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Cologno Monzese indicano una giornata di Lunedì 11 Novembre all’insegna del sole e del clima mite, con un graduale aumento della nuvolosità in serata. Nei prossimi giorni, si prevede un ulteriore incremento della copertura nuvolosa, ma senza significative variazioni termiche. Gli amanti del bel tempo potranno godere di un inizio settimana favorevole, mentre le condizioni meteo potrebbero cambiare nei giorni successivi.

Tutti i dati meteo di Lunedì 11 Novembre a Cologno Monzese

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +10.6° perc. +9.7° Assenti 4.6 ENE max 5 Grecale 74 % 1024 hPa 4 cielo sereno +10° perc. +10° Assenti 3.4 E max 3.9 Levante 75 % 1024 hPa 7 cielo sereno +9.5° perc. +9.5° Assenti 4.6 ESE max 7 Scirocco 74 % 1025 hPa 10 cielo sereno +12.8° perc. +11.6° Assenti 4.1 ESE max 5.7 Scirocco 59 % 1025 hPa 13 cielo sereno +14.6° perc. +13.4° Assenti 5.7 ESE max 6.7 Scirocco 51 % 1023 hPa 16 cielo sereno +12.4° perc. +11.3° Assenti 6.4 SE max 11.2 Scirocco 61 % 1023 hPa 19 cielo sereno +10.8° perc. +9.7° Assenti 4.6 E max 8.7 Levante 66 % 1023 hPa 22 nubi sparse +10.2° perc. +9° Assenti 4.8 E max 8.1 Levante 68 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 07:21 e tramonta alle ore 16:53

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.