Meteo Comacchio, le previsioni per domani mercoledì 20 novembre

Le previsioni meteo per Comacchio di Mercoledì 20 Novembre indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente nuvolose e piogge intermittenti. Durante la notte, il cielo si presenterà coperto, con temperature che si attesteranno intorno ai 14°C e una leggera diminuzione durante le prime ore del mattino. La velocità del vento sarà sostenuta, con raffiche che raggiungeranno i 49,5 km/h. L’umidità si manterrà elevata, attorno al 72%.

Nella mattina, il cielo rimarrà nuvoloso, con temperature comprese tra i 10°C e i 11,5°C. La copertura nuvolosa sarà totale, e la probabilità di pioggia sarà bassa, ma non si escludono brevi rovesci. Il vento continuerà a soffiare con intensità, mantenendo una velocità di circa 14-16 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 81%.

Nel pomeriggio, si assisterà a un cambiamento delle condizioni meteo. Le previsioni del tempo segnalano l’arrivo di piogge leggere, con temperature che si manterranno attorno ai 11°C. La pioggia sarà accompagnata da un vento moderato, con raffiche che potranno raggiungere i 22 km/h. La copertura nuvolosa rimarrà alta, e l’umidità si avvicinerà al 75%.

La sera porterà un ulteriore intensificarsi delle precipitazioni, con piogge moderate che si protrarranno fino a tarda notte. Le temperature scenderanno ulteriormente, raggiungendo i 9°C. Il vento sarà fresco, con velocità che potranno superare i 40 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno all’83%, e la pressione atmosferica si stabilizzerà intorno ai 1002 hPa.

In conclusione, le previsioni meteo per Comacchio nei prossimi giorni evidenziano un trend di instabilità, con piogge che continueranno a manifestarsi anche nei giorni successivi. Giovedì e Venerdì si prevede un miglioramento temporaneo, ma non si escludono ulteriori perturbazioni nel fine settimana. Gli amanti delle attività all’aperto dovranno prestare attenzione alle condizioni meteo, pianificando con cura le proprie uscite.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 20 Novembre a Comacchio

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +13.1° perc. +12.4° Assenti 27.6 OSO max 49.4 Libeccio 74 % 999 hPa 4 cielo coperto +9.6° perc. +7.6° prob. 1 % 13.3 O max 23.9 Ponente 88 % 996 hPa 7 cielo coperto +10.4° perc. +9.7° prob. 4 % 16.8 NO max 30.8 Maestrale 85 % 995 hPa 10 cielo coperto +11.1° perc. +10.4° prob. 1 % 13.6 O max 23.9 Ponente 81 % 996 hPa 13 pioggia leggera +11.2° perc. +10.5° 0.11 mm 11.6 ONO max 21.8 Maestrale 80 % 995 hPa 16 nubi sparse +11.2° perc. +10.3° prob. 17 % 11.8 NO max 16.3 Maestrale 74 % 996 hPa 19 pioggia moderata +10.7° perc. +9.9° 1.05 mm 24.8 NE max 35.8 Grecale 80 % 1000 hPa 22 pioggia leggera +8.8° perc. +5.3° 0.18 mm 26.1 ESE max 29.5 Scirocco 76 % 1004 hPa Il sole sorge alle ore 07:19 e tramonta alle ore 16:36

