Meteo Comiso, le previsioni per domani lunedì 25 novembre

Le previsioni meteo per Comiso di Lunedì 25 Novembre indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene, con un incremento della copertura nuvolosa nel pomeriggio. Le temperature si manterranno su valori miti, oscillando tra i 10°C e i 16,7°C, mentre i venti si presenteranno leggeri e prevalentemente da direzione ovest. L’umidità sarà moderata, con valori che si attesteranno intorno al 75%.

Durante la notte, il cielo si presenterà sereno con una temperatura che si aggirerà intorno ai 10,4°C. La velocità del vento sarà debole, con raffiche che non supereranno i 5,7 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno al 75%, garantendo una sensazione di freschezza.

Nella mattina, le condizioni rimarranno stabili, con cieli ancora sereni e temperature che saliranno fino a 16,4°C entro le ore centrali della mattinata. I venti continueranno a soffiare debolmente da nord-est, contribuendo a mantenere un clima gradevole. L’umidità, sebbene alta, non influenzerà negativamente il comfort termico.

Nel pomeriggio, si assisterà a un cambiamento, con l’arrivo di nubi sparse. Le temperature scenderanno leggermente, attestandosi intorno ai 15°C. La copertura nuvolosa aumenterà fino al 67%, ma non si prevedono precipitazioni. I venti, sempre leggeri, si disporranno da ovest-sud-ovest, mantenendo una brezza fresca.

La sera porterà un ritorno a cieli sereni, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 12°C. La calma dei venti continuerà a caratterizzare la serata, con una leggera brezza che accompagnerà il calar del sole. L’umidità rimarrà elevata, ma non ci si aspetta alcun disagio.

In conclusione, le previsioni del tempo per Comiso nei prossimi giorni mostrano un quadro di stabilità, con temperature miti e condizioni di cielo prevalentemente sereno. Tuttavia, si prevede un aumento della nuvolosità, che potrebbe portare a un cambiamento delle condizioni meteo nei giorni successivi. Si consiglia di rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali variazioni.

Tutti i dati meteo di Lunedì 25 Novembre a Comiso

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +10.2° perc. +9.3° Assenti 3.9 NE max 5.2 Grecale 76 % 1031 hPa 5 cielo sereno +10° perc. +10° Assenti 3.2 NE max 4.5 Grecale 77 % 1031 hPa 8 cielo sereno +13.7° perc. +12.8° Assenti 1.9 ONO max 3.8 Maestrale 66 % 1030 hPa 11 cielo sereno +16.4° perc. +15.6° Assenti 9.3 O max 9.3 Ponente 58 % 1028 hPa 14 nubi sparse +16.1° perc. +15.3° Assenti 9.4 O max 8.4 Ponente 61 % 1027 hPa 17 nubi sparse +12.4° perc. +11.8° Assenti 1.8 O max 3.9 Ponente 80 % 1026 hPa 20 cielo sereno +12° perc. +11.3° Assenti 4.6 NNE max 5.8 Grecale 81 % 1027 hPa 23 cielo sereno +11.7° perc. +11.1° Assenti 4.6 NE max 5.1 Grecale 82 % 1026 hPa Il sole sorge alle ore 06:53 e tramonta alle ore 16:46

