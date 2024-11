Meteo Como, le previsioni per domani giovedì 21 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Como indicano un giorno caratterizzato da un clima variabile, con temperature che si manterranno piuttosto fresche e una significativa copertura nuvolosa. Durante la notte, i cieli si presenteranno sereni, con temperature che scenderanno fino a +3,7°C. Con l’avanzare della giornata, si assisterà a un cambiamento, con l’arrivo di nubi e precipitazioni, che culmineranno in nevicate nel pomeriggio e nella sera.

Durante la notte, le condizioni meteorologiche saranno prevalentemente serene, con una temperatura che si attesterà intorno ai +3,7°C e una leggera brezza proveniente da Nord-Nord Est. La copertura nuvolosa sarà minima, con solo il 1% di nuvole nel cielo. Con il passare delle ore, si noterà un incremento della nuvolosità, ma senza precipitazioni significative.

Nella mattina, il cielo rimarrà in gran parte sereno, con temperature che varieranno tra +2,8°C e +4,1°C. Le nuvole cominceranno a farsi più presenti, ma non si prevedono piogge. La brezza leggera continuerà a soffiare, mantenendo l’umidità attorno al 47%.

Nel pomeriggio, la situazione meteorologica cambierà drasticamente. Il cielo si coprirà completamente e si assisterà a un abbassamento delle temperature, che scenderanno fino a +5,4°C. Le previsioni del tempo indicano l’arrivo di pioggia leggera, che si trasformerà in neve, con accumuli significativi. La probabilità di precipitazioni aumenterà, raggiungendo il 60%. Le condizioni di umidità saliranno fino al 72%, creando un’atmosfera fredda e umida.

La sera porterà con sé un ulteriore abbassamento delle temperature, che toccheranno i +1,9°C. Le nevicate continueranno, con accumuli che si intensificheranno, portando a una situazione di neve persistente. La copertura nuvolosa rimarrà al 100%, e l’umidità si attesterà intorno al 97%. Le raffiche di vento si faranno più forti, contribuendo a un sensibile abbassamento della temperatura percepita.

In conclusione, le previsioni meteo per Como nei prossimi giorni evidenziano un clima invernale, con temperature che si manterranno basse e precipitazioni nevose. Domani si prevede un ulteriore abbassamento delle temperature, mentre dopodomani ci si aspetta un miglioramento, con cieli più sereni e temperature in lieve risalita. Tuttavia, è consigliabile prestare attenzione alle condizioni meteorologiche, poiché le nevicate potrebbero influenzare la viabilità e le attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Giovedì 21 Novembre a Como

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 poche nuvole +3.6° perc. +1.5° prob. 9 % 8.1 NNE max 12.1 Grecale 48 % 1008 hPa 4 poche nuvole +3.4° perc. +1.8° Assenti 6.4 N max 8.5 Tramontana 50 % 1009 hPa 7 cielo sereno +2.8° perc. +1.4° Assenti 5.6 N max 7.3 Tramontana 47 % 1010 hPa 10 poche nuvole +6.6° perc. +6.6° Assenti 2.2 SSE max 2.9 Scirocco 33 % 1009 hPa 13 cielo coperto +6.7° perc. +6° prob. 29 % 5 SSE max 6.5 Scirocco 44 % 1005 hPa 16 neve +4.2° perc. +3.3° 0.42 mm 4.9 NNE max 8.8 Grecale 72 % 1003 hPa 19 neve +2° perc. +2° 1.95 mm 4.7 NE max 8.5 Grecale 96 % 1000 hPa 22 neve +2° perc. +0.6° 0.6 mm 5.3 N max 9.4 Tramontana 96 % 996 hPa Il sole sorge alle ore 07:36 e tramonta alle ore 16:45

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.