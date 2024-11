Meteo Como, le previsioni per domani venerdì 8 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Como di Venerdì 8 Novembre indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori moderati. Durante la notte, si registreranno nubi sparse e una temperatura che scenderà fino a +9°C. La mattina porterà un leggero miglioramento, con poche nuvole e una temperatura che salirà fino a +12,8°C. Tuttavia, nel pomeriggio, le nubi torneranno a farsi più dense, portando a una temperatura massima di +15,5°C. La sera si presenterà con cielo coperto e temperature in calo, che si attesteranno intorno ai +10°C.

Nella notte, le condizioni meteo si presenteranno con nubi sparse e una temperatura di +10°C. La copertura nuvolosa sarà al 57%, con una leggera brezza proveniente da Nord-Nord Est. La temperatura percepita sarà di +9°C, mentre l’umidità si manterrà attorno al 71%.

Durante la mattina, il cielo si schiarirà leggermente, con poche nuvole e una temperatura che raggiungerà +12,8°C alle 09:00. La velocità del vento sarà contenuta, attorno ai 1,3 km/h, e l’umidità scenderà al 54%. Questo rappresenterà un momento favorevole per attività all’aperto, prima che le nubi tornino a coprire il cielo.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un aumento della copertura nuvolosa, con temperature che si stabilizzeranno intorno ai 15°C. La nuvolosità aumenterà fino a raggiungere il 66% e il vento si presenterà leggero, con raffiche che non supereranno i 4 km/h. Non si prevedono precipitazioni, il che renderà la giornata adatta per passeggiate e attività all’aperto, sebbene si consiglia di portare un abbigliamento adeguato per le temperature in calo.

La sera porterà un cambiamento significativo, con cielo coperto e temperature che scenderanno fino a +10°C. L’umidità aumenterà fino al 70%, creando una sensazione di freschezza. Le condizioni di vento rimarranno stabili, con una leggera brezza che accompagnerà la chiusura della giornata.

In conclusione, le previsioni meteo per Como di Venerdì 8 Novembre evidenziano una giornata variabile, con un inizio promettente al mattino, seguito da un pomeriggio nuvoloso e una sera fresca. Nei prossimi giorni, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con temperature che si manterranno su valori simili, rendendo opportuno un abbigliamento adeguato per affrontare il clima autunnale.

Tutti i dati meteo di Venerdì 8 Novembre a Como

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +9.8° perc. +9.4° Assenti 5.7 NNE max 5.3 Grecale 71 % 1030 hPa 4 nubi sparse +9.3° perc. +8.7° Assenti 5.8 NNE max 5.3 Grecale 67 % 1029 hPa 7 poche nuvole +9.4° perc. +9° Assenti 5 NNE max 4.5 Grecale 64 % 1030 hPa 10 nubi sparse +14° perc. +12.8° Assenti 2.6 SSE max 2.9 Scirocco 52 % 1029 hPa 13 nubi sparse +15.5° perc. +14.4° Assenti 4.5 S max 3.3 Ostro 49 % 1028 hPa 16 nubi sparse +12.6° perc. +11.6° Assenti 1.9 S max 1.9 Ostro 63 % 1029 hPa 19 cielo coperto +11.4° perc. +10.4° Assenti 3.9 N max 3.7 Tramontana 69 % 1030 hPa 22 cielo coperto +10.9° perc. +9.9° Assenti 4.5 N max 4.2 Tramontana 70 % 1030 hPa Il sole sorge alle ore 07:18 e tramonta alle ore 16:57

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.