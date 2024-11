Meteo Conversano, le previsioni per domani giovedì 14 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Conversano di Giovedì 14 Novembre indicano una giornata caratterizzata da condizioni di maltempo, con piogge diffuse e temperature relativamente fresche. Durante la notte, si registreranno piogge moderate che si intensificheranno nelle prime ore del mattino. La copertura nuvolosa sarà totale, con un’umidità elevata che si manterrà sopra l’80%. I venti soffieranno da nord-est, con intensità variabile.

Nella notte, a partire da mezzanotte, il meteo si presenterà con cielo coperto e temperature attorno ai 12°C. Le piogge inizieranno a manifestarsi in modo più significativo intorno alle 02:00, con pioggia leggera che si trasformerà in pioggia moderata e forte nelle ore successive. La temperatura percepita scenderà leggermente, attestandosi sui 11°C. La velocità del vento varierà tra i 10 e i 20 km/h, con raffiche che potranno raggiungere i 25 km/h.

Con l’arrivo della mattina, le condizioni non miglioreranno. Le piogge continueranno a cadere, con intensità leggera, e le temperature si manterranno tra i 11°C e i 13°C. La copertura nuvolosa rimarrà al 99%, e l’umidità si attesterà attorno all’83%. I venti continueranno a soffiare da nord-ovest, mantenendo un’intensità di brezza leggera. Le precipitazioni, seppur più leggere, non si fermeranno fino a metà giornata.

Nel pomeriggio, si prevede che le piogge persistano, sebbene con un’intensità in diminuzione. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 12-13°C, con una percezione di temperatura leggermente inferiore. La copertura nuvolosa rimarrà totale, e l’umidità si manterrà alta, intorno all’80%. I venti si attenueranno ulteriormente, con velocità che scenderanno sotto i 10 km/h.

Con l’arrivo della sera, il meteo di Conversano non mostrerà segni di miglioramento. Il cielo rimarrà coperto e le temperature si attesteranno sui 12°C. La probabilità di precipitazioni sarà bassa, ma non si escludono brevi rovesci. L’umidità continuerà a mantenersi elevata, mentre i venti si faranno sempre più leggeri.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Conversano indicano un miglioramento graduale. Venerdì e Sabato si prevede un parziale ritorno del sole, con temperature che saliranno leggermente. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti, poiché il maltempo potrebbe persistere in alcune aree.

Tutti i dati meteo di Giovedì 14 Novembre a Conversano

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 pioggia leggera +11.7° perc. +11.1° 0.53 mm 19 ENE max 25.2 Grecale 83 % 1016 hPa 5 forte pioggia +11.3° perc. +10.9° 4.78 mm 12.4 NNE max 16.3 Grecale 94 % 1017 hPa 8 pioggia leggera +11.9° perc. +11.6° 0.89 mm 10.2 N max 15.2 Tramontana 92 % 1017 hPa 11 pioggia leggera +13.4° perc. +12.9° 0.2 mm 15.3 NNO max 18.1 Maestrale 82 % 1017 hPa 14 pioggia leggera +13.3° perc. +12.8° 0.11 mm 13.1 NO max 16.6 Maestrale 80 % 1017 hPa 17 cielo coperto +12.6° perc. +12.1° prob. 22 % 8.8 NNO max 13.1 Maestrale 82 % 1017 hPa 20 cielo coperto +12.5° perc. +11.9° prob. 5 % 4.6 ONO max 6.4 Maestrale 81 % 1017 hPa 23 cielo coperto +12.2° perc. +11.6° prob. 32 % 3.6 NNO max 5.3 Maestrale 83 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 06:41 e tramonta alle ore 16:31

