Meteo Conversano, le previsioni per domani giovedì 21 novembre

Le previsioni meteo per Giovedì 21 Novembre a Conversano indicano una giornata caratterizzata da condizioni variabili, con un inizio piuttosto instabile e un miglioramento graduale nel corso della giornata. Le temperature si manterranno su valori freschi, con una leggera oscillazione durante le diverse fasce orarie. I venti, prevalentemente da ovest e sud-est, si presenteranno con intensità variabile, contribuendo a un clima piuttosto dinamico.

Nella notte, il cielo sarà coperto, con temperature che si attesteranno intorno a +15,6°C e una leggera diminuzione fino a +12,5°C verso le prime ore del mattino. La velocità del vento si manterrà attorno ai 36,7 km/h, con raffiche che potranno raggiungere i 64,1 km/h, creando una sensazione di freddo accentuata. La probabilità di precipitazioni sarà bassa, ma non si escludono brevi piogge.

Durante la mattina, il meteo continuerà a mostrare un cielo coperto, con temperature che varieranno tra +11,3°C e +12,5°C. La velocità del vento si ridurrà leggermente, oscillando tra i 22,9 km/h e i 27,3 km/h. L’umidità rimarrà elevata, intorno al 63%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà attorno ai 1009 hPa. Non si prevedono precipitazioni significative, ma il cielo potrebbe rimanere grigio per gran parte della mattinata.

Nel pomeriggio, si assisterà a un parziale miglioramento, con l’arrivo di nubi sparse che permetteranno qualche schiarita. Le temperature si attesteranno tra +11,3°C e +12,5°C, con venti più leggeri che si muoveranno a una velocità di circa 5,6 km/h. L’umidità inizierà a scendere, portandosi intorno al 49%. Questo sarà il momento migliore della giornata per attività all’aperto, grazie a condizioni più favorevoli.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che scenderanno fino a +10,8°C. Il cielo rimarrà prevalentemente nuvoloso, con venti freschi che soffieranno da sud-est a una velocità di circa 21,9 km/h. L’umidità aumenterà nuovamente, raggiungendo il 73%, e la pressione atmosferica si stabilizzerà attorno ai 1008 hPa.

In conclusione, le previsioni del tempo per Conversano nei prossimi giorni evidenziano un trend di stabilizzazione, con un miglioramento delle condizioni meteo. Venerdì si prevede un cielo più sereno e temperature in lieve aumento, mentre nel weekend si assisterà a un ulteriore innalzamento delle temperature, con condizioni più miti e soleggiate. Gli amanti del bel tempo potranno finalmente godere di giornate più favorevoli, dopo la variabilità di Giovedì.

Tutti i dati meteo di Giovedì 21 Novembre a Conversano

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo coperto +14.8° perc. +13.8° prob. 25 % 30.8 ONO max 49 Maestrale 55 % 1001 hPa 5 pioggia leggera +11.8° perc. +10.9° 0.17 mm 25.3 NO max 33.1 Maestrale 72 % 1005 hPa 8 cielo coperto +11.4° perc. +10.1° Assenti 25.7 NO max 32 Maestrale 59 % 1008 hPa 11 cielo coperto +12.4° perc. +11° Assenti 22.9 NO max 27.1 Maestrale 48 % 1009 hPa 14 nubi sparse +12.1° perc. +10.7° Assenti 13.1 NNO max 13.8 Maestrale 48 % 1009 hPa 17 nubi sparse +11.3° perc. +9.9° Assenti 11.3 SE max 15.6 Scirocco 52 % 1009 hPa 20 nubi sparse +11.1° perc. +10° Assenti 27.1 SSE max 48 Scirocco 64 % 1008 hPa 23 nubi sparse +12.6° perc. +11.8° Assenti 24.8 S max 43.8 Ostro 72 % 1007 hPa Il sole sorge alle ore 06:49 e tramonta alle ore 16:27

