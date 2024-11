Meteo Conversano, le previsioni per domani lunedì 25 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Lunedì 25 Novembre a Conversano indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene, con temperature che si manterranno su valori miti per la stagione. Durante la notte, il cielo si presenterà inizialmente con nubi sparse, per poi diventare completamente coperto. Le temperature si attesteranno intorno ai 9°C, con una leggera brezza proveniente da sud-sud ovest.

Nella mattina, si assisterà a un miglioramento delle condizioni atmosferiche, con un cielo che si schiarirà e passerà a essere sereno. Le temperature saliranno progressivamente, raggiungendo i 12°C intorno a mezzogiorno. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 6 km/h. L’umidità si manterrà su valori contenuti, favorendo una sensazione di benessere.

Nel pomeriggio, il bel tempo continuerà a dominare, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 10°C. Il cielo rimarrà sereno, e le condizioni di vento saranno favorevoli, con una leggera brezza che accompagnerà le ore più calde della giornata. L’umidità, sebbene aumenti leggermente, non influenzerà negativamente il comfort climatico.

La sera porterà con sé un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 9°C. Il cielo rimarrà sereno e le condizioni di vento continueranno a essere leggere. L’umidità aumenterà, ma non si prevedono precipitazioni, garantendo una serata tranquilla e piacevole.

In conclusione, le previsioni del tempo per Conversano nei prossimi giorni evidenziano un trend di stabilità atmosferica, con temperature che si manterranno su valori miti e condizioni di cielo sereno. Non si prevedono cambiamenti significativi, e la settimana si prospetta all’insegna di un clima favorevole, ideale per attività all’aperto. Gli amanti del bel tempo potranno godere di un inizio settimana senza particolari preoccupazioni meteorologiche.

Tutti i dati meteo di Lunedì 25 Novembre a Conversano

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo coperto +8.7° perc. +8.1° Assenti 5.6 SO max 5.3 Libeccio 47 % 1031 hPa 5 cielo coperto +8.3° perc. +7.8° Assenti 5.1 OSO max 5.1 Libeccio 45 % 1030 hPa 8 cielo sereno +10.6° perc. +8.8° Assenti 3.9 O max 4.8 Ponente 42 % 1030 hPa 11 cielo sereno +12.8° perc. +11.2° Assenti 5 N max 4.6 Tramontana 40 % 1028 hPa 14 cielo sereno +12.9° perc. +11.3° Assenti 6.3 NE max 4.4 Grecale 42 % 1027 hPa 17 cielo sereno +10.4° perc. +8.8° Assenti 7 SE max 8.3 Scirocco 50 % 1026 hPa 20 cielo sereno +10° perc. +8.4° Assenti 8.4 S max 11.6 Ostro 49 % 1026 hPa 23 cielo sereno +9.6° perc. +8.1° Assenti 10.4 S max 17 Ostro 55 % 1025 hPa Il sole sorge alle ore 06:54 e tramonta alle ore 16:25

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.