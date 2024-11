Meteo Conversano, le previsioni per domani sabato 2 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Sabato 2 Novembre a Conversano indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori miti. Durante la notte, si osserveranno nubi sparse, mentre nella mattina il cielo si presenterà coperto. Le temperature oscilleranno tra i 15,1°C e i 18,8°C, con una leggera brezza che accompagnerà la giornata. Nel pomeriggio, si prevede un parziale miglioramento, con un ritorno a nubi sparse e temperature che si attesteranno intorno ai 17,9°C. La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, mantenendo comunque condizioni di cielo nuvoloso.

Nella notte, a partire dalla mezzanotte, il cielo sarà inizialmente caratterizzato da nubi sparse con una temperatura di 15,8°C e una leggera brezza da Nord Ovest. Con il passare delle ore, si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa, raggiungendo il cielo coperto alle 01:00 e mantenendo temperature simili fino alle 03:00. La mattina si aprirà con un cielo completamente coperto, con temperature che saliranno fino a 17,1°C alle 08:00. La velocità del vento si attesterà intorno ai 13 km/h, rendendo l’aria fresca ma non eccessivamente fredda.

Nel pomeriggio, a partire dalle 13:00, il cielo tornerà a essere parzialmente nuvoloso, con temperature che si manterranno attorno ai 18,7°C. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo punte di 26 km/h, rendendo la giornata ventosa. Le condizioni di umidità si manterranno elevate, oscillando tra il 65% e il 70%. La sera vedrà un ulteriore abbassamento delle temperature, con valori che scenderanno fino a 15,7°C alle 23:00, accompagnati da un cielo nuvoloso e una leggera brezza.

In conclusione, le previsioni del tempo per Conversano nei prossimi giorni indicano un clima variabile, con possibilità di schiarite e un lieve abbassamento delle temperature. Si prevede che la settimana prosegua con condizioni simili, mantenendo un clima fresco e ventoso, ideale per attività all’aperto, ma con la necessità di tenere a mente la variabilità delle condizioni atmosferiche.

Tutti i dati meteo di Sabato 2 Novembre a Conversano

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo coperto +15.4° perc. +15.1° Assenti 9.1 ONO max 12.5 Maestrale 80 % 1022 hPa 5 nubi sparse +14.7° perc. +14° Assenti 10.3 ONO max 15.7 Maestrale 68 % 1022 hPa 8 cielo coperto +17.1° perc. +16.4° Assenti 13 NO max 20.4 Maestrale 60 % 1022 hPa 11 nubi sparse +18.8° perc. +18.3° Assenti 18.2 NNO max 23.4 Maestrale 60 % 1021 hPa 14 nubi sparse +18.5° perc. +18.1° Assenti 21.3 NNO max 28.3 Maestrale 66 % 1020 hPa 17 nubi sparse +16.8° perc. +16.6° Assenti 19.4 NNO max 32.6 Maestrale 80 % 1021 hPa 20 nubi sparse +16.6° perc. +16.4° Assenti 21.1 NNO max 33.6 Maestrale 80 % 1022 hPa 23 nubi sparse +15.7° perc. +15.3° Assenti 17.6 NO max 29.8 Maestrale 76 % 1022 hPa Il sole sorge alle ore 06:27 e tramonta alle ore 16:42

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.