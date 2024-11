Meteo Copertino, le previsioni per domani lunedì 4 novembre

MeteoWeb

Le condizioni meteorologiche a Copertino per Lunedì 4 Novembre si presenteranno prevalentemente serene, con un clima mite che accompagnerà la giornata. Le previsioni meteo indicano una temperatura massima che raggiungerà i 20,6°C durante le ore centrali della giornata, mentre le temperature notturne si attesteranno intorno ai 15,4°C. La copertura nuvolosa varierà nel corso della giornata, con un predominio di cieli sereni al mattino e nubi sparse nel pomeriggio e in serata. I venti saranno moderati, provenienti principalmente da Nord e Nord-Ovest, con raffiche che potranno raggiungere i 27,8 km/h.

Durante la notte, da mezzanotte fino alle prime luci dell’alba, Copertino sperimenterà un cielo con nubi sparse e una temperatura che si manterrà intorno ai 15,9°C. L’umidità sarà elevata, attorno all’79%, e i venti si presenteranno con una velocità di circa 13,5 km/h. Le condizioni di calma notturna favoriranno una sensazione di freschezza, nonostante le temperature relativamente miti.

Con l’arrivo della mattina, i cieli si schiariranno ulteriormente, portando un clima sereno. Le temperature saliranno rapidamente, raggiungendo i 20,5°C entro le ore centrali della mattinata. La velocità del vento aumenterà, con valori che toccheranno i 20,5 km/h, mantenendo una direzione prevalentemente settentrionale. L’umidità inizierà a scendere, favorendo una sensazione di maggiore comfort.

Nel pomeriggio, si assisterà a un incremento della copertura nuvolosa, con nubi sparse che si faranno più evidenti. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 18,4°C, mentre i venti continueranno a soffiare con intensità moderata. L’umidità si manterrà attorno al 64%, rendendo l’aria leggermente più umida rispetto alla mattina. Non si prevedono precipitazioni, quindi sarà una giornata ideale per attività all’aperto.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che scenderanno fino a 15,4°C. Le nubi sparse continueranno a dominare il cielo, ma non si registreranno fenomeni di pioggia. I venti si attenueranno leggermente, mantenendo comunque una brezza vivace. L’umidità aumenterà nuovamente, attestandosi intorno all’81%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Copertino nei prossimi giorni indicano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori miti e condizioni prevalentemente serene. Martedì e mercoledì si prevede un clima simile, con poche variazioni significative. Gli amanti del bel tempo potranno approfittare di queste condizioni favorevoli per godere delle bellezze del territorio.

Tutti i dati meteo di Lunedì 4 Novembre a Copertino

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 poche nuvole +15.5° perc. +15.3° Assenti 13.8 NNO max 26.9 Maestrale 82 % 1023 hPa 5 poche nuvole +14.9° perc. +14.7° Assenti 13.9 NO max 25.6 Maestrale 86 % 1023 hPa 8 cielo sereno +18.9° perc. +18.5° Assenti 18.4 N max 21.8 Tramontana 63 % 1024 hPa 11 cielo sereno +20.6° perc. +20.2° Assenti 22.4 N max 22.4 Tramontana 54 % 1023 hPa 14 poche nuvole +19.2° perc. +18.7° Assenti 23.7 N max 25.4 Tramontana 59 % 1023 hPa 17 nubi sparse +17.1° perc. +16.6° Assenti 15.9 NNO max 26.6 Maestrale 68 % 1023 hPa 20 nubi sparse +16° perc. +15.8° Assenti 13.9 NNO max 26.7 Maestrale 78 % 1023 hPa 23 poche nuvole +15.4° perc. +15.1° Assenti 12.8 NNO max 23.9 Maestrale 81 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 06:24 e tramonta alle ore 16:38

