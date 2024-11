Meteo Corato, le previsioni per domani giovedì 14 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Corato indicano un Giovedì 14 Novembre caratterizzato da condizioni di maltempo, con piogge diffuse e temperature relativamente fresche. Durante la notte, si registreranno forti piogge che continueranno a manifestarsi anche nella mattina, con una copertura nuvolosa al 100%. Le temperature si manterranno attorno ai 11°C, con una leggera brezza proveniente da est-nord-est. Nel pomeriggio, le condizioni non miglioreranno, con cielo coperto e temperature che si attesteranno intorno ai 12°C. La sera porterà un ulteriore abbassamento della temperatura, con piogge leggere che si protrarranno fino a notte fonda.

Nella notte, a partire dalle 00:00, il cielo sarà completamente coperto e si verificheranno forti piogge, con una temperatura di 11,2°C e una percezione di 10,7°C. La velocità del vento sarà di 8,4 km/h da est-nord-est, con raffiche che raggiungeranno i 10,8 km/h. La probabilità di precipitazioni sarà alta, attorno all’82%. Proseguendo verso le 01:00, si assisterà a pioggia leggera, con una temperatura che salirà leggermente a 11,3°C.

Dalle 02:00 alle 05:00, le piogge si intensificheranno, con valori di precipitazione che raggiungeranno i 6,88 mm alle 03:00 e 6,02 mm alle 04:00. La temperatura percepita rimarrà costante attorno ai 10,8°C. La mattina si aprirà con piogge moderate, con temperature che varieranno tra 11,4°C e 11,5°C. La copertura nuvolosa rimarrà al 100%, e le precipitazioni continueranno a manifestarsi, seppur con intensità variabile.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà coperto, con temperature che toccheranno un massimo di 12,6°C. La probabilità di pioggia si ridurrà progressivamente, ma le condizioni di umidità rimarranno elevate, attorno all’80%. La velocità del vento si manterrà su valori moderati, con una leggera brezza che accompagnerà la giornata.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che scenderanno a 11,2°C. Si prevedono piogge leggere, con una probabilità di precipitazioni che si attesterà attorno al 15%. La copertura nuvolosa rimarrà alta, e le condizioni di umidità continueranno a influenzare il clima locale.

In conclusione, le previsioni del tempo per Corato nei prossimi giorni indicano un miglioramento solo parziale. Venerdì e Sabato potrebbero portare schiarite, ma le temperature rimarranno fresche, con possibilità di ulteriori piogge sporadiche. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché le condizioni meteo non si stabilizzeranno completamente fino alla prossima settimana.

Tutti i dati meteo di Giovedì 14 Novembre a Corato

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 forte pioggia +11.1° perc. +10.7° 4.7 mm 6.3 NE max 13 Grecale 94 % 1017 hPa 5 pioggia moderata +11.3° perc. +11° 2.65 mm 6.5 ENE max 10.8 Grecale 94 % 1017 hPa 8 pioggia leggera +11.5° perc. +11° 0.23 mm 7.5 ONO max 11.2 Maestrale 90 % 1018 hPa 11 cielo coperto +11.8° perc. +11.3° prob. 47 % 12.5 ONO max 15.3 Maestrale 85 % 1017 hPa 14 cielo coperto +12.6° perc. +12° prob. 23 % 9 ONO max 13.5 Maestrale 78 % 1017 hPa 17 cielo coperto +11.7° perc. +11.2° prob. 13 % 7 ONO max 9.5 Maestrale 85 % 1017 hPa 20 cielo coperto +11.2° perc. +10.6° prob. 15 % 6.9 OSO max 8.2 Libeccio 87 % 1017 hPa 23 pioggia leggera +10.8° perc. +10.3° 0.76 mm 11.5 ONO max 15.5 Maestrale 91 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 06:44 e tramonta alle ore 16:34

