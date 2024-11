Meteo Corato, le previsioni per domani giovedì 21 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Corato di Giovedì 21 Novembre indicano una giornata caratterizzata da un clima variabile, con una predominanza di nuvolosità e temperature in lieve aumento nel corso della giornata. I dati meteorologici suggeriscono che i residenti e i visitatori dovranno prepararsi a condizioni di cielo coperto al mattino, con un graduale miglioramento nel pomeriggio e in serata.

Durante la notte, il cielo si presenterà coperto con una temperatura che si attesterà intorno ai 14,8°C. La velocità del vento sarà sostenuta, raggiungendo i 43,3 km/h da Ovest, con raffiche che potranno toccare i 67,4 km/h. La probabilità di precipitazioni sarà bassa, attorno al 9%. Con l’avanzare delle ore, la temperatura scenderà, portandosi a 10,5°C alle 5:00, accompagnata da pioggia leggera.

Nella mattina, il cielo rimarrà coperto e le temperature si manterranno tra i 9,6°C e i 11,7°C. La velocità del vento continuerà a essere significativa, oscillando tra i 20,5 km/h e i 24,4 km/h. L’umidità sarà piuttosto alta, intorno al 67%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà attorno ai 1009 hPa. Non si prevedono precipitazioni significative in questa fase della giornata.

Nel pomeriggio, si assisterà a un parziale miglioramento delle condizioni meteorologiche. Il cielo presenterà nubi sparse, con temperature che varieranno da 10,5°C a 11,9°C. La velocità del vento diminuirà, attestandosi intorno ai 5,9 km/h e 14,1 km/h, rendendo l’atmosfera più gradevole. L’umidità si manterrà attorno al 41%.

La sera porterà un ulteriore miglioramento, con il cielo che si presenterà poco nuvoloso. Le temperature si aggireranno intorno ai 10,6°C e 11,4°C, mentre la velocità del vento continuerà a essere moderata, con valori che raggiungeranno i 28,9 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 69%, garantendo una serata fresca ma piacevole.

In conclusione, le previsioni del tempo per Corato nei prossimi giorni mostrano un trend di stabilizzazione delle condizioni meteorologiche. Dopo una giornata di Giovedì prevalentemente nuvolosa, si prevede un miglioramento per Venerdì e Sabato, con temperature in aumento e cieli più sereni. Gli abitanti di Corato possono quindi aspettarsi un fine settimana all’insegna di un clima più mite e soleggiato.

Tutti i dati meteo di Giovedì 21 Novembre a Corato

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo coperto +13.5° perc. +12.4° prob. 10 % 28.9 ONO max 45.2 Maestrale 57 % 1002 hPa 5 pioggia leggera +10.5° perc. +9.5° 0.16 mm 27.2 NO max 34.2 Maestrale 73 % 1006 hPa 8 cielo coperto +9.6° perc. +6.8° prob. 1 % 22 ONO max 29.4 Maestrale 67 % 1009 hPa 11 cielo coperto +11.3° perc. +9.7° prob. 1 % 17.6 ONO max 20.7 Maestrale 48 % 1009 hPa 14 nubi sparse +11.8° perc. +10.1° Assenti 5.9 NNO max 7 Maestrale 39 % 1009 hPa 17 nubi sparse +10.5° perc. +8.8° Assenti 14.1 SE max 22.7 Scirocco 48 % 1009 hPa 20 poche nuvole +10.9° perc. +9.8° Assenti 28.9 S max 47.1 Ostro 67 % 1007 hPa 23 nubi sparse +12.2° perc. +11.2° Assenti 23.8 SSO max 50.7 Libeccio 67 % 1006 hPa Il sole sorge alle ore 06:53 e tramonta alle ore 16:29

