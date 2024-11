Meteo Corato, le previsioni per domani lunedì 18 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Corato di Lunedì 18 Novembre indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente stabile, con temperature che si manterranno su valori miti per la stagione. Durante la notte, si osserveranno nubi sparse e una temperatura che si attesterà intorno ai 10,7°C. La mattina si presenterà serena, con un incremento della temperatura fino a raggiungere i 16,4°C intorno a mezzogiorno. Nel pomeriggio, il cielo si coprirà parzialmente, con temperature che scenderanno leggermente, mentre la sera porterà un cielo più nuvoloso e temperature attorno ai 13°C.

Durante la notte, il cielo sarà caratterizzato da nubi sparse con una copertura nuvolosa che varierà dal 25% al 46%. Le temperature si manterranno intorno ai 10,7°C, con una temperatura percepita leggermente inferiore. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra i 6,8 km/h e i 8,4 km/h, proveniente principalmente da sud e sud-ovest. L’umidità si attesterà attorno al 67%, mentre la pressione atmosferica rimarrà stabile attorno ai 1015 hPa.

Nella mattina, il cielo si schiarirà ulteriormente, con condizioni di cielo sereno fino a metà giornata. Le temperature saliranno gradualmente, raggiungendo i 16°C alle 11:00 e i 16,4°C a mezzogiorno. La velocità del vento sarà più leggera, con valori che non supereranno i 5,7 km/h. L’umidità diminuirà, attestandosi attorno al 54%.

Nel pomeriggio, il cielo inizierà a coprirsi nuovamente, con una copertura nuvolosa che aumenterà fino all’80%. Le temperature scenderanno leggermente, con valori attorno ai 15°C alle 17:00. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 19,9 km/h, con raffiche più forti. L’umidità si manterrà attorno al 63%.

La sera porterà un ulteriore aumento della copertura nuvolosa, con un cielo prevalentemente coperto. Le temperature si attesteranno intorno ai 13°C alle 21:00, con una velocità del vento che continuerà a mantenersi vivace, fino a 24 km/h. L’umidità aumenterà, raggiungendo il 73%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Corato nei prossimi giorni indicano un clima variabile, con temperature che si manterranno su valori miti, ma con un aumento della nuvolosità. Martedì e mercoledì potrebbero portare ulteriori variazioni, con possibilità di piogge leggere. Sarà importante monitorare gli aggiornamenti per avere un quadro più preciso della situazione meteo.

Tutti i dati meteo di Lunedì 18 Novembre a Corato

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 nubi sparse +10.6° perc. +9.5° Assenti 8.3 SSO max 9.1 Libeccio 66 % 1014 hPa 5 poche nuvole +10.5° perc. +9.5° Assenti 6.8 SSO max 7 Libeccio 70 % 1014 hPa 8 cielo sereno +13.2° perc. +12.2° Assenti 4.1 SSO max 5.1 Libeccio 62 % 1014 hPa 11 cielo sereno +16° perc. +15.1° Assenti 1.6 NO max 7.6 Maestrale 55 % 1014 hPa 14 nubi sparse +16.3° perc. +15.5° Assenti 7.6 E max 8.3 Levante 57 % 1013 hPa 17 nubi sparse +15° perc. +14.3° Assenti 11.6 SE max 19.9 Scirocco 63 % 1013 hPa 20 cielo coperto +14.3° perc. +13.6° Assenti 12.5 SSO max 22.5 Libeccio 69 % 1014 hPa 23 nubi sparse +13° perc. +12.3° Assenti 7.6 SO max 11.3 Libeccio 76 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 06:49 e tramonta alle ore 16:31

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.