Meteo Corigliano Calabro, le previsioni per domani martedì 26 novembre

Martedì 26 Novembre a Corigliano Calabro si prevede una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche favorevoli. Durante la notte, il cielo si presenterà sereno con temperature che si attesteranno intorno ai 9°C. La mattina porterà un incremento delle temperature, che raggiungeranno i 17°C entro le ore centrali della giornata, mantenendo una copertura nuvolosa limitata. Nel pomeriggio, il clima rimarrà gradevole con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 14°C. La sera si chiuderà con un cielo sereno e temperature che scenderanno nuovamente, mantenendo un clima fresco.

Durante la notte, a partire dalla mezzanotte, il meteo si manterrà sereno con una temperatura di circa 9,2°C e una leggera brezza proveniente da Sud-Sud Ovest. L’umidità si attesterà intorno al 51%, garantendo un comfort notturno. Le condizioni rimarranno stabili fino all’alba, con temperature che varieranno leggermente, senza particolari variazioni nel vento.

Nella mattina, il cielo continuerà a rimanere sereno con temperature che saliranno rapidamente. Alle 08:00, si registrerà un incremento fino a 14,4°C, mentre alle 10:00 si raggiungeranno i 17,3°C. La brezza leggera accompagnerà la giornata, con velocità del vento che si manterrà sotto i 8 km/h. L’umidità, pur rimanendo alta, non influenzerà negativamente il comfort.

Nel pomeriggio, il meteo si presenterà ancora favorevole. Le temperature scenderanno leggermente, attestandosi attorno ai 14°C alle 15:00. La copertura nuvolosa rimarrà limitata, con solo poche nuvole che non impediranno l’afflusso di sole. La brezza leggera continuerà a soffiare, rendendo l’atmosfera piacevole.

La sera porterà un cielo sereno con temperature che scenderanno a 11,9°C alle 19:00. La brezza leggera continuerà a mantenere l’aria fresca, mentre l’umidità si manterrà attorno all’80%. Le temperature notturne si stabilizzeranno intorno ai 11°C, garantendo una chiusura di giornata tranquilla.

In conclusione, le previsioni del tempo per Corigliano Calabro indicano una giornata di Martedì 26 Novembre caratterizzata da un meteo stabile e gradevole. Nei prossimi giorni, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con temperature che si manterranno su livelli simili, senza particolari variazioni significative. Gli amanti del bel tempo potranno godere di un clima favorevole, ideale per attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Martedì 26 Novembre a Corigliano Calabro

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +9.1° perc. +8.3° Assenti 6.6 SSO max 7.3 Libeccio 49 % 1026 hPa 4 cielo sereno +9.2° perc. +8.1° Assenti 7.7 SSO max 9.1 Libeccio 55 % 1025 hPa 7 cielo sereno +11.5° perc. +10.5° Assenti 5.9 SO max 8.3 Libeccio 70 % 1025 hPa 10 cielo sereno +17.3° perc. +16.5° Assenti 3.3 ONO max 8.1 Maestrale 55 % 1023 hPa 13 poche nuvole +18.4° perc. +17.6° Assenti 2.1 NO max 8.1 Maestrale 54 % 1022 hPa 16 cielo sereno +12.6° perc. +12° Assenti 3.6 SO max 4.8 Libeccio 80 % 1023 hPa 19 cielo sereno +11.9° perc. +11.3° Assenti 6.7 SO max 8.8 Libeccio 83 % 1024 hPa 22 cielo sereno +11.8° perc. +11.1° Assenti 5.7 SO max 7.7 Libeccio 81 % 1024 hPa Il sole sorge alle ore 06:53 e tramonta alle ore 16:31

