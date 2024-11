Meteo Corigliano Calabro, le previsioni per domani venerdì 8 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Corigliano Calabro di Venerdì 8 Novembre indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori moderati. Durante la notte, si registreranno nubi sparse, mentre al mattino il cielo si presenterà completamente coperto. Le temperature oscilleranno tra i 12°C e i 19°C, con una leggera brezza che accompagnerà le ore del giorno. La pressione atmosferica si manterrà stabile attorno ai 1027-1028 hPa, mentre l’umidità sarà piuttosto elevata, raggiungendo picchi del 96% in serata.

Durante la notte, da mezzanotte fino alle prime luci dell’alba, il cielo si presenterà con nubi sparse e le temperature si attesteranno intorno ai 13°C. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che potrebbero raggiungere i 5 km/h. L’umidità rimarrà alta, attorno al 90%, creando una sensazione di freschezza.

Con l’arrivo della mattina, il cielo si coprirà completamente, portando le temperature a salire fino a 19°C entro le ore centrali della giornata. La copertura nuvolosa sarà quasi totale, con valori che toccheranno il 95%. Il vento continuerà a soffiare leggermente, mantenendo una velocità di circa 10 km/h. L’umidità, sebbene alta, inizierà a scendere leggermente, favorendo una sensazione di maggiore comfort.

Nel pomeriggio, le temperature inizieranno a diminuire, scendendo fino a 13°C. Il cielo rimarrà coperto, con una copertura nuvolosa che si attesterà attorno al 93%. La velocità del vento si ridurrà ulteriormente, portando a condizioni di calma relativa. L’umidità aumenterà di nuovo, raggiungendo il 90%.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si stabilizzeranno intorno ai 12°C. Il cielo rimarrà coperto, con una copertura nuvolosa che si manterrà alta. Le condizioni di umidità rimarranno elevate, creando un’atmosfera piuttosto umida e fresca.

In conclusione, le previsioni del tempo per Corigliano Calabro nei prossimi giorni indicano una stabilità delle condizioni meteorologiche, con cieli prevalentemente nuvolosi e temperature che non subiranno grandi variazioni. È probabile che il fine settimana si presenti simile, con un clima fresco e umido, ideale per attività al chiuso. Si consiglia di tenere d’occhio gli aggiornamenti, poiché le condizioni potrebbero variare.

Tutti i dati meteo di Venerdì 8 Novembre a Corigliano Calabro

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 poche nuvole +12.7° perc. +12.4° Assenti 2.1 SSE max 5 Scirocco 90 % 1028 hPa 4 nubi sparse +12.3° perc. +11.9° Assenti 2.3 SE max 5.3 Scirocco 90 % 1027 hPa 7 cielo coperto +14.9° perc. +14.4° Assenti 2.1 ENE max 6 Grecale 72 % 1028 hPa 10 cielo coperto +18.8° perc. +18.3° Assenti 9.1 NE max 9 Grecale 58 % 1027 hPa 13 cielo coperto +18.4° perc. +18° Assenti 9.6 NE max 8.5 Grecale 65 % 1026 hPa 16 cielo coperto +13.9° perc. +13.7° Assenti 5.1 E max 5.8 Levante 90 % 1027 hPa 19 cielo coperto +13.1° perc. +12.8° Assenti 1.9 SSE max 4.6 Scirocco 87 % 1027 hPa 22 nubi sparse +12.4° perc. +11.8° Assenti 2.5 SSE max 5.3 Scirocco 79 % 1028 hPa Il sole sorge alle ore 06:33 e tramonta alle ore 16:42

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.